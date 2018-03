TV Samsung: dai QLED agli ultrawide, tutti i nuovi modelli del 2018

Samsung ha scelto una location esclusiva come l'American Stock Exchange Building di Manhattan per presentare nuova linea di televisori QLED 2018. Ha inoltre anticipato anche i modelli che andranno ad ampliare la gamma di TV UHD, Premium UHD e con schermo ultrawide.

Durante il suo intervento nel corso della presentazione, Jong-Hee Han, Presidente della divisione Visual Display di Samsung Electronics, ha affermato: "Con la nostra linea di TV 2018 stiamo ridefinendo il concetto stesso di televisore. Progettati per un'immersione totale e per migliorare la vita quotidiana delle persone di tutto il mondo, pur essendo incredibilmente facili da usare, i nuovi TV QLED assicurano agli utenti la migliore esperienza di visione”.

Qualità, praticità e condivisione

Samsung ha dotato la linea di TV QLED 2018 di diverse caratteristiche progettate per soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di qualità dell'immagine, praticità, connessione e condivisione. Tra queste caratteristiche spiccano il Direct Full Array, ovvero una struttura di LED controllati con precisione per garantire un contrasto ottimale di tutte le immagini, e il collegamento a cavo unico One Invisible Connection completamente riprogettato. Il cavo, che è in grado di trasmettere dati audio/video ad alta capacità e a velocità elevate, oltre a fornire la connessione di alimentazione, è ora realizzato in Teflon, materiale molto resistente al calore e utilizzato in diversi settori per la sua durevolezza. Allo scopo di garantire la massima sicurezza, un particolare sistema di isolamento interrompe la corrente elettrica se il cavo viene inavvertitamente tagliato.

Come ulteriore elemento distintivo, la nuova gamma di TV Samsung dispone anche della modalità Ambient, una soluzione che permette al televisore di fondersi in modo ancor più armonico con l'ambiente domestico. Per esempio, il display del TV può “assumere” il colore o il motivo della parete di casa su cui è installato. In questo modo non si vedrà più un semplice schermo nero quando non stanno guardando la TV. Grazie a un sensore, la modalità Ambient può rilevare il movimento nella stanza ed eseguire la sincronizzazione con un segnale mobile per attivare il contenuto sullo schermo, spegnendosi anche quando la persona lascia la stanza. La funzione Ambient rende inoltre disponibili sullo schermo servizi come notizie, previsioni meteo e dati sul traffico, trasformando il TV in un hub di informazioni.

Tv ancora più smart

In aggiunta ai miglioramenti della qualità di immagine e del design, gli Smart TV della linea 2018 di Samsung sono diventati ancora più intelligenti. Il tempo per la connessione Wi-Fi e l'installazione delle app durante la configurazione iniziale del televisore è stato ridotto grazie alla funzione Effortless Login. I nuovi televisori offrono anche una guida universale più intuitiva, che propone numerose opzioni per esplorare e guardare i contenuti sui TV QLED.

Attraverso la nuova app SmartThings, è inoltre possibile sincronizzare il proprio telefono Galaxy con il televisore. Questo permette di semplificare la configurazione e l'accesso a funzioni come guide ai programmi, controllo remoto e condivisione video tra schermi.

I nuovi modelli in dettaglio

Entrando un po’ più nel dettaglio dei singoli TV, la nuova linea Samsung QLED comprende i modelli Q9FN (55, 65, 75 pollici), Q8FN (55 e 65pollici), Q7CN (55 e 65 pollici), Q7FN (55, 65 e 75 pollici) e Q6FN (49, 55, 65, 75 e 82 pollici). I TV QLED sono tutti dotati di caratteristiche migliorate per il colore e il contrasto, compatibilità con HDR10+, modalità Ambient, miglioramenti della Smart TV. One Invisible Connection può essere utilizzato soltanto con la serie Q7 e modelli superiori, mentre il Direcrt Full array è disponibile solo sul modello Q9.

I modelli di TV Premium UHD per il 2018 includono NU8500 e NU8000. I televisori Premium UHD includono caratteristiche come Dynamic Crystal Color, compatibilità con HDR10+, Clean Cable Solution e miglioramenti della Smart TV con Bixby Voice.

I TV UHD per il 2018 includono NU7100 (75/65/55/50/43/40 pollici) e NU7400 (65/55/50/43 pollici). Questi televisori offrono caratteristiche come funzionalità 4K UHD e HDR, Clean Cable Solution, design sottile e capacità Smart TV. A ciò si unisce il telecomando Samsung One Remote (sui modelli NU7400 e superiori).

Modelli come Q6FN, NU8000, Q7FN e Q9FN sono inclusi nella linea di TV con schermo ultrawide. Tale linea offre display con dimensioni da 75 pollici e oltre per un'esperienza visiva più coinvolgente e di maggiore impatto.

I nuovi TV QLED 2018 saranno disponibili in Italia dal mese di aprile. I prezzi non sono stati comunicati. Maggiori informazioni sul sito Samsung.