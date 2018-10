Tutti pazzi per il gaming online

Gli appassionati di gaming che hanno già scoperto la modalità di gioco multiplayer online, non tornano più indietro. Il perché è molto semplice: dopo intere sessioni a giocare con tuo fratello o il vicino di casa, hai finalmente la possibilità di sfidare giocatori da tutto il mondo uniti dalla tua stessa passione.

A tutte le ore del giorno trovi sempre uno sfidante con joypad in mano che aspetta solo te e poco importa che questo player sconosciuto si trovi a pochi chilometri da casa tua, in Nuova Zelanda o in Canada. La passione per il gioco parla sempre la stessa lingua.

La migliori soluzioni per il gaming online con la console

PlayStation o Xbox? L’eterna sfida tra questi due colossi dei videogiochi non avrà mai fine. La verità è che nessuna delle due console è migliore dell’altra: è solo una questione di gusti!

Che tu sia un fanatico della PS4 o un fedele seguace della Xbox One, la buona notizia è che entrambe le console offrono la propria soluzione per il gaming online. Lasciati quindi guidare solo dal tuo gusto personale e scopri quali sono le proposte di gioco online per le due console.

Le sfide multiplayer con PlayStation Plus

La proposta Sony per il gaming online si chiama PlayStation Plus e offre ai giocatori dei vantaggi che vanno ben oltre il gioco in rete. Ecco quali sono i benefici principali:

La possibilità di scaricare gratuitamente 2 giochi ogni mese;

Sconti esclusivi per acquistare sulla piattaforma e contenuti di vario tipo;

Lo spazio in cloud di 10 GB per scaricare i salvataggi delle partite;

di 10 GB per scaricare i salvataggi delle partite; Accesso esclusivo ad alcune versioni demo o beta dei giochi;

Gli sconti e le promozioni di PlayStation Plus Rewards.

Chi si iscrive per la prima volta a PlayStation Plus ha diritto a 14 giorni di prova gratuita, così da sperimentare per la prima volta l’emozione del gioco multiplayer online.

Giocare online con Xbox Live Gold

Anche Microsoft ha pensato ad una soluzione molto simile per il gioco online e il suo nome è Xbox Live Gold. Il servizio ti permette di sfidare gli amici o i giocatori trovati online, ma anche in questo caso sono previsti dei vantaggi aggiuntivi:

Scaricare i Games With Gold, 2 giochi gratuiti al mese;

Sconti e promozioni esclusive su giochi, add-on e molto altro;

Gruppi e chat vocali per restare sempre connesso con i tuoi amici;

Salvataggio in cloud di giochi e profili Xbox.

I nuovi profili Xbox One hanno diritto ad un mese di abbonamento Gold in omaggio, un’ottima occasione per provare l’ebbrezza del gioco multiplayer online della tua console.

Fastweb ti regala fino a 12 mesi di abbonamento PlayStation Plus o Xbox Live Gold

E se l’abbonamento per il gioco online fosse gratis? Con Fastweb questo è possibile!

I nuovi clienti Fastweb che sottoscrivono le offerte per internet e telefonia mobile, hanno in regalo alcuni mesi di abbonamento per giocare online con la propria console preferita. Vi invitiamo a scoprire di più sul sito Fastweb!

All’interessante promozione si aggiunge anche la velocità della connessione Fastweb, per un’esperienza di gioco senza limiti.