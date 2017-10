Il treno si paga con lo smartphone: accordo Satispay-Trenord

Da oggi abbonamenti e biglietti del treno di Trenord si pagano direttamente dallo smartphone senza bisogno della carta di credito.

Trenord è infatti il primo operatore del trasporto pubblico locale a integrare Satispay, il servizio di mobile payment su un network alternativo alle carte di credito e debito, nel sistema di ticketing online e via app mobile.

Prossima l’estensione del servizio ai distributori automatici presenti nelle oltre 400 stazioni servite dall’operatore ferroviario lombardo.

Sono oltre 350mila le tessere elettroniche di Trenord che già vengono utilizzate per la ricarica di abbonamenti. E ogni giorno il 40% dei viaggi avviene con acquisti di corsa semplice.

L’accordo con Satispay prosegue il processo di innovazione e digitalizzazione dei servizi di Trenord, di cui la app con oltre 800mila download rappresenta la piattaforma più utilizzata seguita dal sito web mobile.

Gratuita e disponibile per iOs e Android, oltre alle funzionalità classiche l'app di Trenord consente al cliente di personalizzare le informazioni e di ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale e in modalità “push”.

A oggi sono oltre 330.000 i download dell’App Satispay, 200.000 gli utenti privati attivi e circa 20.000 gli esercenti aderenti al circuito.

Come si paga il treno

Una volta scaricata e attivata l’App Satispay sul proprio smartphone basta scegliere dal sito o dall’app Trenord la tratta desiderata o l’abbonamento da rinnovare, procedere con il pagamento selezionando l’opzione Satispay e con la sola digitazione del proprio numero di telefono si perfezionerà l’acquisto.

In particolare, per l’acquisto dall’App Trenord, basterà confermare la richiesta di pagamento che verrà inviata automaticamente sull’App Satispay; attraverso il sito, invece, così come avverrà prossimamente anche nelle biglietterie automatiche installate nelle stazioni, basterà inserire semplicemente il proprio numero di telefono, senza dover ricordare alcuna password, e confermare la richiesta di pagamento che verrà visualizzata sull’App Satispay e, anche in questo caso, sarà completato in pochi secondi l’acquisto.

Grazie alla funzionalità multi ricarica di Trenord, inoltre, anche con Satispay sarà possibile pagare velocemente più abbonamenti, anche di altri (figli, amici o parenti).