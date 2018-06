Smart mobility, Milano si apre ai pagamenti contactless

A Milano è iniziata l'era dei pagamenti contactless sulla rete metropolitana. Si tratta di un ulteriore e significativo passo verso la digital transformation nell’ambito dei trasporti pubblici, con il primo caso italiano di smart mobility effettiva.

SIA ha gestito la realizzazione la piattaforma digitale che permette di pagare il biglietto della rete metropolitana urbana ed extraurbana Atm direttamente al tornello tramite carte contactless Mastercard e Visa.

Il nuovo sistema di pagamento lanciato a Milano da Atm è una prima volta per l'Italia, mentre è già realtà a Londra, Mosca, Chicago, Singapore e Vancouver.

Il servizio si basa sull’infrastruttura tecnologica di SIA che collega tutti i terminali POS dove avvicinare le carte per l’apertura dei tornelli delle 113 stazioni della metropolitana milanese, oltre ai circuiti di pagamento e il sistema Atm per il calcolo delle tariffe.

Le funzionalità della piattaforma di smart mobility permettono ad Atm la gestione, l’autorizzazione, la contabilizzazione, la rendicontazione delle transazioni di pagamento e il calcolo della miglior tariffa applicabile al percorso di viaggio effettuato.

Oltre a SIA ed Atm, il progetto è stato implementato da Aitek, Intesa Sanpaolo e Microsoft.

A margine dell'implementazione Arrigo Giana, Direttore Generale di Atm ha dichiarato in una nota di Visa che "Nemmeno New York o Parigi hanno questo sistema. Siamo secondi solo a Londra. E questo la dice lunga su come è percepito il sistema di trasporto pubblico milanese a livello mondiale, perché se una grande multinazionale come Visa ha accettato di far parte di questo progetto significa che il nome di Atm, prima di tutto come servizio di trasporto offerto, è sinonimo di qualità e di questo ne andiamo fieri".

Pagamenti contactless



L'accettazione dei pagamenti contactless in tutto il mondo è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, in particolare in Europa, dove oggi oltre il 52% delle transazioni sono contactless, con 3,5 milioni di terminali POS abilitati e 10 miliardi di transazioni contactless registrate in un anno.

Per quanto riguarda l’Italia, i pagamenti con carte contactless sono cresciuti del 150%, gli acquisti mobile del 60%, superando i 46 miliardi di euro. Insieme, le carte contactless e le transazioni mobile rappresentano oltre la metà del mercato dei pagamenti. E negli ultimi 5 anni gli acquisti tramite smartphone sono sestuplicati.[2]

Secondo lo studio Cashless Cities di Visa i pagamenti digitali sono inoltre una leva significativa per la riduzione dei costi associati ai sistemi di trasporto a tariffa di proprietà e gestiti da enti locali o municipali: si calcola che gli operatori dei trasporti urbani spendono una media di 12,7 centesimi per ogni euro fisicamente ricevuto in pagamento, contro una media di soli 3,6 centesimi per ogni euro ricevuto in modalità digitale.