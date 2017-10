La trasformazione digitale arriva nei vivai italiani

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia insieme al proprio partner certificato Know K. di Foggia, ha realizzato Vivai, una soluzione verticale del software gestionale Arca Evolution dedicata alle imprese florovivaistiche italiane.

Il florovivaismo italiano vale oltre 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1,15 per la sola produzione di fiori e piante da vaso. Sono 27mila le aziende impegnate nel settore, per un totale di 100mila addetti e quasi 29mila ettari di superficie agricola complessivamente occupata. L'export costituisce un quarto del valore complessivo annuo della produzione florovivaistica in Italia.

Le imprese florovivaistiche italiane sono industrie a tutti gli effetti che necessitano della più moderna ed efficiente gestione. Questo ha portato allo sviluppo di Vivai come soluzione in grado di seguire ogni fase dell’attività florovivaistica, dalla produzione alla vendita delle piantine.

Vivai è un gestionale che si adatta alla singola produzione e, abbattendo le difficoltà burocratiche, aiuta a redigere il Quaderno di campagna, il registro di carico/scarico e traccia il Patentino Verde per ogni documento di trasporto e di consegna registrato.

Nella pratica quotidiana Vivai agevola la corretta collocazione delle serre e delle colture in funzione della semina.

Il software gestionale consente la massima precisione nei trattamenti e permette di governare la lista di quelli eseguiti per lotto di produzione interna.

L’intero business florovivaistico è sotto controllo e «Vivai» consente di monitorarne l’andamento con dashboard, report e statistiche puntuali.

Tutte le fasi e le aree di attività della produzione, dal magazzino ai clienti e fornitori, dalla produzione alle vendite, dalla collocazione in serra alle statistiche, possono essere supportate digitalmente da Vivai.

La flessibilità e l’adattabilità del gestionale Arca Evolution di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è la chiave di volta per risolvere i problemi gestionali di moltissime aree produttive specializzate.

Arca Evolution rappresenta una solida piattaforma orizzontale che si presta perfettamente alle soluzioni specializzate per innumerevoli comparti produttivi. Lo sviluppo e l’ingegnerizzazione di queste soluzioni è affidato ai partner di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, come Know K. che ha sapientemente sviluppato «Vivai».