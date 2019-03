Un accordo tra Grenke e Dominodisplay, Platinum Partner di Samsung Electronics, consente alle Pmi di dotarsi di soluzioni interconnesse per la comunicazione avvalendosi del noleggio operativo.

Monitor professionali, totem, ledwall e pacchetti mobility per diversi ambiti applicativi che spaziano dalla ristorazione all’industria possono essere acquisite tramite eCommerce, sullo shop online di Dominodisplay, brand del Gruppo Masserdotti SpA specializzato in soluzioni Digital Signage, Mobility e IoT.

Grazie alla partnership con Grenke Italia si può scegliere la modalità noleggio a lungo termine, trasformandoi i costi in investimenti, da distribuire lungo il ciclo di vita dei beni.

Il modello as a service permette di abbattere i costi iniziali pagando un canone di utilizzo mensile, comprensivo di assicurazione all-inclusive, che rende subito profittevole la tecnologia installata.

Come funziona il noleggio online

Il funzionamento del noleggio operativo online è semplice: si parte sulla piattaforma dominodisplay.com con la scelta dei prodotti.

Quindi si seleziona come modalità di pagamento “noleggio operativo” e il sistema inoltra la richiesta a Grenke.

L’esito arriva in pochi minuti, e dopo l’approvazione il cliente dovrà semplicemente attendere la consegna a domicilio del bene noleggiato.

In arrivo sulla piattaforma dominodisplay.com anche i primi prodotti del mercato Digital Signage 8K, recentemente presentati da Samsung Electronics a ISE 2019, che offrono qualità d’immagine di nuova generazione.

Queste soluzioni sono anche dotate di tecnologia di upscaling supportata dall’Intelligenza Artificiale, che permette di trasformare contenuti con qualsiasi risoluzione nativa, anche SD, in 8K e che potranno essere acquisiti con il noleggio operativo offerto da Grenke.

Il contratto di noleggio Grenke prevede una durata da 24 a 60 mesi; l'importo minimo è di 500 euro iva esclusa; non ci sono spese di incasso né adeguamento Istat; i canoni vengono fatturati trimestralmente in modo anticipato; i beni sono assicurati con copertura All Risks.