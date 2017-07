Come trasformare il data center

Oggi si parla di trasformazione digitale come di un percorso essenziale per qualsiasi azienda e che coinvolge come elemento centrale il data center.

Ma spesso, sentendo i diretti responsabili, risulta che le aziende non hanno una tecnologia adeguata né le competenze tecniche necessarie per attuarla.

Abbiamo allora realizzato un e-magazine per spiegare cosa sta accadendo nei data center e come li si può far evolvere per realizzare una vera trasformazione digitale, che sia un vero passo avanti:

In termini di capacità tecnologiche, il personale IT ritiene che l’hardware attualmente presente nei data center delle aziende non abbia la flessibilità necessaria a sostenere una così rapida evoluzione.

L’ostacolo più consistente da superare è il budget: resta forte il divario tra le aspettative del management e le risorse allocate ai data center per raggiungere gli obiettivi strategici.

Una strategia corretta di digital transformation parte da una valutazione delle risorse ICT dell'organizzazione e delle competenze disponibili nell'organizzazione.

Sulla scorta dell'architettura si devono valutare i percorsi evolutivi dei singoli componenti dell'infrasruttura a disposizione dell'azienda (elaborazione, storage, rete) e se ne verificano le compatibilità interne.

A questo punto si deve valutare dove e come intervenire, conquali strumenti iperconvergenti, in chiave di definizione software di alcune parti del data center.

Lenovo propone gli strumenti per fare tutto questo, aggiungendovi la capacità di valutare l'architettura risultante senza vincoli, per migliorarla con prodotti

Un e-magazine ci fa scoprire l'originale metodo Lenovo:

