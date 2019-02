TP-Link intende intensificare il suo impegno per rispondere alle necessità di un mercato sempre più eterogeneo ed esigente, soprattutto per i settori verticali più competitivi come l’Hospitality e l’Industry 4.0, ma anche Educational, Healthcare e Retail.

Ma per raggiungere l’obiettivo la società sa che deve poter fare affidamento su un “canale” all’altezza e motivato. Per questo ha deciso di implementare il Partner Program, che riserva vantaggi esclusivi alla nutrita rete di Partner qualificati.

Il Partner Program è pensato per offrire supporto ai Value Added Reseller (VAR) e ai System Integrator, con strumenti di formazione e consulenza che li guidino nello sviluppo del proprio business. L’area è suddivisa in quattro livelli, dal base Registered, passando per le posizioni intermedie Silver e Gold, fino a raggiungere il livello più alto Platinum.

A ognuno di questi livelli è associato un pacchetto di vantaggi, tra cui incentivi diretti, promozioni e accesso immediato a utili strumenti di vendita. Per potervi accedere basta iscriversi alla sezione online dedicata, sulla quale vengono periodicamente pubblicati i calendari dei corsi di formazione. È infatti possibile salire di livello nelle 4 categorie tramite un percorso formativo gratuito di corsi live o webinar aziendali, che permetteranno di conseguire le certificazioni tecniche di 1° livello (TPNA – TP-Link Network Associate) e di 2° livello (TPNP – TP-Link Network Professional) con vantaggi crescenti per i Partner.

In primo luogo lead generation

TP-Link nel 2019 punterà a investire sulla lead generation, attraverso l’offerta di maggiori opportunità di business direttamente al partner certificato, assistendolo in tutto il processo di vendita, dalla fase pre-sales in cui l’azienda si rende disponibile all’analisi dell’infrastruttura wireless e alla fornitura di un progetto completo tramite una free site survey, fino a quella post-sale, con un supporto tecnico dedicato sia da remoto sia in loco per la prima configurazione. Inoltre, l’azienda continuerà a focalizzarsi sulla comunicazione della gamma di prodotti business anche attraverso la partecipazione ai numerosi eventi dedicati ai mercati verticali, per trasmettere i vantaggi delle proprie soluzioni direttamente all’utente finale.

Da sottolineare è la presenza sul sito di TP-Link della SMB Community. È un’area dedicata alla condivisione e al dialogo con i Partner, dove è possibile trovare informazioni complete, guide relative ai prodotti ed esempi concreti di progetti realizzati con i prodotti TP-Link a livello globale. Attraverso un Forum è inoltre possibile condividere i propri progetti di successo e dialogare con gli ingegneri TP-Link.