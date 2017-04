A Torino apre il corner digitale di FCA

Da sabato 1 aprile è aperta a Torino Casa ACI, nuova sede dell’Automobile Club Italia del capoluogo piemontese. All’interno trova spazio un innovativo progetto virtuale sviluppato da Fiat Chrysler Automobiles. Si chiama Motor Village Digital Store ed è un corner digitale di Mirafiori Motor Village.

Di fatto è una piattaforma che, in pochi passaggi, consente di configurare virtualmente un’auto FCA (brand Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth), in modalità self service o assistita.

Il servizio innovativo rappreasenta un'esperienza virtuale all’interno del mondo Fiat Chrysler Automobiles che sarà ulteriormente sviluppata in futuro per offrire ulteriori servizi a clienti che potranno provare e acquistare i modelli FCA restando seduti sulla poltrona di casa.

Inoltre, grazie al Motor Village Digital Store di Torino, dal primo aprile sarà già possibile provare la realtà aumentata dedicata alla nuova Jeep Compass: un kit creato per accompagnare l’attesa del prodotto fino al lancio, previsto nel periodo estivo, e che consentirà di accedere alla configurazione del nuovo modello Jeep attraverso la realtà aumentata grazie alla tecnologia Lenovo e al software Google Tango.

lnaugurata dal Presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, dal Chief Operating Officer di Fiat Chrysler Automobiles area EMEA, Alfredo Altavilla e dal presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino, Casa ACI è una costruzione di circa 5 mila metri quadrati disposta su tre livelli che ospiterà officina, centro revisione, autolavaggio, uffici amministrativi e direzionali, sala conferenze, bar ristorante e simulatore di guida.