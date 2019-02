Un tool di configurazione per fare edge computing

Con l’evoluzione dell’IoT aumenterà la necessità e la richiesta di infrastrutture di edge computing.

Secondo MarketersMedia Il mercato del global edge computing è destinato crescere del 35% fino al 2023, quando il mercato raggiungerà un valore di circa 34 miliardi di dollari.

Con edge computing si intende un’architettura It in grado di elaborare i dati direttamente nei punti in cui vengono prodotti o il più vicino possibile.

Questo significa ridurre la latenza di elaborazione dei dati che provengono da tutti i dispositivi intelligenti e device embedded connessi in cloud per fornire risposte in tempo reale, con il vantaggio di risparmiare banda inviando inoltre al data center informazioni già elaborate e quindi di minori dimensioni.

La trasformazione dell’infrastruttura It costituisce un bacino di nuove opportunità per il canale It, Apc by Schneider Electric ha implementato il tool di configurazione per rendere la progettazione più semplice e veloce, e non solo.

Come conferma Stefano Sabbatini, IT Partner and Channel Developer di Apc by Schneider Electric, i partner avranno un ruolo fondamentale nell'IoT e nell’edge computing, potendo fornire un’infrastruttura standardizzata affidabile per ospitare molte di queste soluzioni.

La standardizzazione avvantaggia i clienti apportando coerenza alle loro operazioni ma è anche a vantaggio dei partner, che possono applicare gli stessi processi ripetibili in siti diversi, accelerando l'implementazione e semplificando la gestione delle infrastrutture.

Esistono vari modi per standardizzare le distribuzioni dell'infrastruttura, dall'avere tutto pre-costruito in anticipo a una personalizzazione completa:

• Soluzione preintegrata: include l'intera infrastruttura fisica (incluse PDU, rack e sicurezza). Le soluzioni preintegrate sono preassemblate in fabbrica pronte per essere spedite.

• Soluzioni pre-configurate: consistono in prodotti standard configurati dal partner o dal cliente in base alle necessità offrendo una certa flessibilità per soddisfare esigenze specifiche.

• Soluzioni personalizzate: con queste soluzioni rack e PDU, tutti i componenti possono essere progettati in base alle specifiche del cliente che possono includere l'altezza, la larghezza e il colore del rack e la configurazione della presa per le PDU.

Il configuratore edge

Ecco allora che per decidere quale soluzione proporre, i partner possono utilizzare risorse come il Local Edge Configurator di APC by Schneider Electric, tool che permette di semplificare la scelta e l’implementazione delle soluzioni edge Ccomputing, mantenere un archivio delle soluzioni adottate e dei template utilizzati.

Si tratta di uno strumento che riduce i tempi di progettazione e semplifica le scelte con avvisi che allertano su incompatibilità di soluzioni e alert che indicano le opzioni migliori disponibili per raggiungere elevate performance qualitative.