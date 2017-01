Tolino: esce Deutsche Telekom entra Kobo

Da Deutsche Telekom a Kobo.

Un cambiamento importante per l’alleanza Tolino, che vede uscire dal progetto proprio il suo fondatore, che cede la sua partecipazione alla piattaforma al gruppo nippo-canadese Rakuten Kobo.

In Italia Tolino era arrivato nel mese di ottobre del 2014 quando nell’alleanza era entrata Ibs, ma il progetto era nato in Germania nei primi mesi del 2013, proprio sotto la guida di Deutsche Telekom che aveva pensato non solo a un prodotto, non solo a un servizio cloud, ma a una piattaforma per la distribuzione di libri digitali che potesse offrire opportunità di business anche alle librerie indipendenti.

Una iniziativa subito letta come alternativa ad Amazon e che era riuscita, nei suoi primi due anni di vita in Germania, a conquistare una buona fetta di pubblico grazie alle partnership con editori e distributori (Thalia, Weltbild, Hugendubel, Orell Füssli, Club Bertelsmann, Mayersche, Osiander, Libri, Ibs, Libraccio e Indiebook in Italia), grazie alla piattaforma per la distribuzione di libri digitali, grazie a un modello aperto anche al prestito librario tramite le biblioteche pubbliche.

A distanza di quattro anni, però, Deutsche Telekom esce dalla partita, per focalizzarsi sul suo core business, e lascia il posto a Kobo, che acquisirà la sua quota per una cifra al momento non dichiarato.

Kobo si dice intenzionata a proseguire nell’esperienza do Tolino, una volta ricevute le necessarie autorizzazioni da parte dell’antitrust.

Per gli utenti non dovrebbe cambiare nulla: verrà loro garantita la possibilità di accedere gratuitamente agli hotspot, potranno utilizzare la piattaforma e i servizi cloud.

Rakuten Kobo sarà infatti il nuovo partner tecnologico dell’alleanza, con l’intenzione dichiarata di continuare a investire in tecnologia e servizi, in un’ottica di maggiore internazionalizzazione del servizio verso Paesi finora non presidiati.