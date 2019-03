Tino Canegrati di Hp è il nuovo presidente di Asso.It

L'Associazione Produttori Sistemi di Stampa e Gestione Documentale, Asso.It, ha un nuovo Presidente: Tino Canegrati.

L'Amministratore Delegato di Hp Italy, guiderà l’associazione nel triennio 2019-2021, succedendo a Massimo Pizzocri, Amministratore delegato di Epson Italia, che già aveva annunciato la propria intenzione di recedere dalla carica, suo malgrado, per nuove responsabilità assegnategli a livello europeo.

Si tratta quindi di un avvicendamento di ruoli tra Tino Canegrati, già Vice Presidente Asso.It e Massimo Pizzocri, che rimane nel Consiglio dell’Associazione e assume la carica di Vice Presidente.

Tino Canegrati, classe 1959, ha una lunga esperienza in HPp, dove è entrato nel 1988, occupando varie posizioni nelle vendite, nel marketing e nel business development in tutti i rami dell’azienda. Tra il 2007 e il giugno 2012 ha assunto diverse importanti responsabilità tra le quali la guida del Country Enablement di Hp Growth Markets Organization e il processo di integrazione in Hp di Tricom. Dal 2000 al 2007 Canegrati ha avuto la responsabilità di sviluppare il business dei Servizi Hp, inizialmente per l’Italia e in seguito per l’area EmeaA. Oggi è Amministratore Delegato di Hp Italy.