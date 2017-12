TIM apre un marketplace su cloud per le PMI

TIM ha avviato il Digital Store, un cloud marketplace con le più avanzate soluzioni ICT per consentire alle piccole e medie imprese di avviare un processo di trasformazione digitale.

I motivi che hanno spinto TIM a implementare il marketplace sono da ricercarsi nel fatto che gli investimenti ICT hanno un impatto determinante sulla capacità di ottenere performance necessarie per stare sul mercato.

Ma, anche, come riportano statistiche recenti, il 55% delle Pmi italiane non è ancora pronto all’utilizzo delle nuove tecnologie ed è lontano dalla trasformazione digitale.

C'è anche un deficit di competenze: secondo uno studio Istat la percentuale di lavoratori con adeguati skill digitali è più basso del dato medio europeo, 23% contro 32%.

In tal senso il TIM Digital Store, cloud marketplace con le avanzate soluzioni ICT per le piccole e medie imprese, funge da aggregatore.

Un marketplace di soluzioni per il B2B

Si tratta di una piattaforma dove acquistare applicazioni e infrastrutture cloud direttamente online.

I servizi disponibili a catalogo sono focalizzati sui bisogni dei clienti B2B.

Mediante TIM Digital Store un’impresa può migliorare la gestione del proprio business, trovando gli strumenti necessari per semplificare le attività quotidiane e rendere l’azienda più efficiente.

Nel marketplace sono presenti anche soluzioni su misura anche per promuovere il business e aumentare la visibilità sul mercato fidelizzando la clientela e instaurando relazioni privilegiate con nuovi potenziali clienti.

Altri aspetti fondamentali per un’impresa sono la sicurezza e la protezione dei dati: il marketoplace offre diversi servizi di storage e antivirus per conservare in sicurezza i dati e per accedervi in modo rapido da qualsiasi device fisso o mobile.

Esempi di applicazioni e servizi che le imprese possono trovare su TIM Digital Store sono MyNameIsApp che permette di gestire le attività di promozione “digital” sui diversi canali di comunicazione (web, app, social, sms) in modalità semplice e in autonomia attraverso un pannello di controllo e una sola password.

Per ottimizzare la logistica c’è il servizio WAY Zero Pensieri che offre la possibilità di localizzare e proteggere i veicoli aziendali in tempo reale monitorando i percorsi e le attività svolte.

Altro strumento è Data Space Easy, soluzione per negozi e imprese che hanno necessità di archiviare, condividere e salvare in modo sicuro, facile e affidabile, file e applicazioni.