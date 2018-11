Con l’arrivo dell’assistente vocale intelligente Amazon Alexa in Italia, vediamo il moltiplicarsi di dispositivi, app e servizi compatibili.

Ora anche l’operatore telefonico TIM lancia un’importante iniziativa basata su Alexa.

Il progetto avviato da TIM e Amazon prevede una ancor più capillare diffusione di Alexa nelle case degli italiani. TIM informa, infatti, che il servizio Alexa di Amazon permetterà ai clienti dell’operatore di ricevere un ampio spettro di informazioni. I clienti hanno la possibilità di avere informazioni sui servizi attivati e sullo stato delle offerte sottoscritte. Come anche di attivare con i semplici comandi vocali i servizi smart home e i dispositivi intelligenti in rete.

TIM ha comunicato di aver avviato un pilot per l’inserimento di Alexa nel TIM Box. Questo rappresenta il canale primario di accesso ai contenuti e ai servizi d’intrattenimento di TIM. Con l’integrazione dell’assistente smart di Amazon, basterà chiedere ad Alexa, attraverso il telecomando, per attivare una serie di funzioni. Quali ad esempio ascoltare la musica, avviare un gioco online, scegliere la serie tv preferita, conoscere le ultime notizie. Oppure per controllare i dispositivi della smart home.

TIM e Assistente Google

Non è Amazon Alexa l’unico assistente basato su intelligenza artificiale a entrare nell’orbita dell’ecosistema TIM. L’operatore telefonico ha infatti annunciato anche il lancio in Italia di un canale di assistenza digitale integrato con Google Assistant.

Per utilizzare il nuovo canale di assistenza clienti basta chiedere: “OK Google, parla con TIM”. Gli utenti possono sfruttare il servizio per ricevere informazioni su vari aspetti del loro rapporto con l’operatore. Ad esempio informazioni relative al proprio profilo TIM, all’offerta sottoscritta e al credito telefonico. Ciò inizialmente, poi, assicura TIM, le funzioni verranno man mano ampliate nel tempo.

“Grazie alle nuove architetture digitali di TIM, facilmente estensibili e basate su protocolli aperti, è stato possibile integrare velocemente i nostri servizi con quelli forniti dalla piattaforma Google - ha dichiarato Raimondo Zizza, Responsabile Information Technology & Digital Solutions di TIM - . Il nuovo canale di caring ad interazione vocale, integrato con l’Assistente Google, permette a TIM di rafforzare la propria presenza nel contesto dell’ecosistema digitale multi-canale in cui vivono i nostri clienti”.