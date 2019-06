Il gruppo telefonico italiano ha pubblicato sul proprio sito i dettagli delle offerte Tim Advance 5G, per la connessione mobile di nuova generazione.

L’offerta Tim Advance 5G prevede 50 Giga di connessione Internet nonché minuti e Sms illimitati.

Per quanto riguarda la velocità di navigazione, arriva fino a 2 Gbps.

L’offerta Tim Advance 5G Top prevede la stessa velocità, fino a 2 Gbps, e anch’essa minuti e Sms illimitati, ma fornisce 100 Giga di Internet, quindi il doppio dell’offerta base.

In più, prevede una serie di servizi e opportunità aggiuntive, quali l’assistenza dedicata, sconti esclusivi sugli smartphone, 250 minuti verso l’estero così come 3 GB di roaming e altro.

L’offerta Tim Advance 5G costa 29,99 euro al mese al mese mentre la Tim Advance 5G Top costa 49,99 euro al mese.

L’operatore propone anche l’offerta Tim Advance 4.5G che, per 19,99 euro al mese, include 40 Giga di connessione Internet a una velocità inferiore, che arriva fino a 700 Mbps.

Da sottolineare che se si ha già attiva un'offerta TIM si può passare a un'offerta TIM Advance oppure si può attivare l'opzione 5G, per navigare in 5G con la propria offerta aggiungendo 10 euro al mese.

Non mancano gli abbinamenti con gli smartphone 5G inclusi nell’offerta Tim Advance 5G Top: sono già disponibili i prodotti Samsung Galaxy S10 5G e Xiaomi Mi Mix3; è dato invece come in arrivo lo smartphone Oppo Reno. Da precisare sia per il Samsung sia per lo Xiaomi è previsto un anticipo di 199 euro con un vincolo di 30 mesi. Ma per il primo la cifra mensile è di 10 euro mentre per il secondo di 0 euro. In pratica, il Samsung Galaxy S10 5G viene a costare 499 euro e lo Xiaomi Mi Mix3 199 euro, con un significativo risparmio rispetto al listino.

Fino al 31/12/2019 con Tim Advance 5G c’è anche gratis TimGames, servizio dedicato agli appassionati di mobile gaming che consente di giocare in streaming a un catalogo selezionato di giochi tramite l’app omonima, scaricabile da Google Play.

Il servizio 5G dell’operatore, mette in evidenza Tim, è ancora in fase di attivazione ed è al momento disponibile solo in alcune città e aree coperte dalla connettività di nuova generazione.

Su questa pagina del suo sito, la compagnia telefonica offre le risposte a domande frequenti sulla tecnologia, sulle attività e sulla copertura 5G.

A questo link potete invece consultare tutti i dettagli sulle offerte 5G di Tim.