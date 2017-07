TIM: download a 1 Gbps su rete mobile 4.5G

Velocità fino a 1 Gbps in download su rete mobile 4.5G. Questo è quanto ha mostrato di poter raggiungere oggi TIM usando la tecnologia Licensed Assisted Access (LAA), che aggrega le frequenze LTE con lo spettro non licenziato a 5GHz, particolarmente efficace per la copertura di hot spot (stadi, centri commerciali, piazze e parchi) tramite small cell a basso impatto visivo.

Il servizio fino a 1 Gbps in download sarà disponibile commercialmente da settembre negli hot spot di Milano e Torino per poi raggiungere successivamente ulteriori hot spot in altre grandi città, insieme al servizio fino a 130 Mbps in upload, che sarà disponibile in tutte le principali città e in oltre 1.100 comuni.

Questa sperimentazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di trasformazione avviato da dalla società volto a fornire una tecnologia che favorisca la convergenza fisso e mobile e la fornitura di contenuti esclusivi e servizi di entertainment.

La casa intelligente secondo TIM

Rientra in questo ambito Home Platform, il nuovo ecosistema digitale che coniuga innovazione e design. Questa nuova piattaforma integrata rappresenta il “cuore tecnologico” della casa intelligente per le famiglie italiane, diventando l’abilitatore di tutti i servizi e le soluzioni digitali proposte da TIM.

Diverse le novità che, da settembre, saranno disponibili per tutti i clienti. Si parte da TIM HUB, il nuovo modem evoluto che diventa l’access gateway per la smart life domestica al quale si affianca il TIM BOX, il decoder di ultima generazione che permette di vivere una nuova esperienza di entertainment.

Capace di un download fino a 2 Gbps, con le sue sei antenne TIM HUB massimizza le prestazioni del Wi-Fi in casa ottimizzando l’uso delle frequenze e dei canali, migliorando così la velocità di download. Inoltre, facilita ulteriormente l’installazione della connettività in fibra sia FTTC fino a 200 Mega sia FTTH fino a 1.000 Mega. TIM HUB sarà disponibile da settembre per tutti i clienti che scelgono le offerte Smart Fibra Plus 200 e Smart Fibra Plus 1000.

Altra novità è TIM BOX, il decoder TIM integrato e complementare al design di TIM HUB, nuova porta di accesso ai servizi TIMVISION e TIMGAMES. Il decoder si distingue per tecnologia e funzionalità e, rispetto alla precedente versione, integra al processore di ultima generazione - a supporto del gaming e di tutte le funzionalità multimediali avanzate – una connettività Wi Fi dual band 2,4/5GHz, una memoria con 32 GB per le app e un nuovo telecomando per la ricerca vocale.

Con TIM BOX, arriva anche una nuova interfaccia di TIMVISION che mette in risalto gli oltre 10.000 titoli del catalogo, migliorandone la proposizione attraverso nuovi elementi grafici come locandine, artwork e foto di attori e registi, un nuovo menu di navigazione semplificato e veloce, dove i contenuti vengono organizzati in base ai gusti e generi preferiti dell’utente.

TIM BOX permetterà di accedere anche a TIMGAMES, la nuova piattaforma per l’home gaming. Sarà infatti possibile effettuare, direttamente sul TIM BOX, il download gratuito di una selezione dei migliori titoli ottimizzati per la TV (come “Asphalt 8” o “Dungeon Hunter 4”) e accedere al catalogo di giochi per console in streaming disponibili in abbonamento (per esempio “GRID Autosport Complete”).

TIM inaugura i suoi concept store

Le novità presentate da TIM non si limitano ai prodotti. La società ha infatti inaugurato in via della Moscova 47 a Milano il primo dei propri concept store di nuova generazione, sulla base del quale saranno realizzati i prossimi negozi che saranno aperti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è proporre vetrine tecnologiche in spazi di grandi dimensioni, per rafforzare la relazione con il cliente e introdurlo in un’area espositiva che valorizza i prodotti e i servizi offerti. I nuovi store prevedono aree dedicate, dalla smart home all’entertainment, dall’office ai prodotti per la digital life realizzati da Samsung e Bang&Olufsen.