Anche Microsoft spinge sull’acceleratore nelle soluzioni per la smart home, presentando un termostato intelligente. In un video su YouTube il colosso di Redmond ha svelato un’anteprima del prodotto nato dalla collaborazione con Johnson Controls. Si chiama Glas ed è un termostato intelligente basato sulla piattaforma Windows 10 IoT Core.

Windows 10 IoT Core è, come lascia intuire il nome, la versione di Windows 10 ottimizzata per sistemi embedded Internet of Things e quindi anche per dispositivi con ridotta capacità computazionale come quelli per la smart home. Il termostato intelligente Glas basa il funzionamento anche sulla piattaforma Microsoft Azure IoT ed in grado di interagire con i controlli vocali dell’assistente virtuale di Microsoft, Cortana.

Johnson Controls è un’azienda specializzata nei servizi e nelle tecnologie per l’edilizia smart, l’efficienza energetica, l’integrazione di sistemi. L’azienda offre soluzione per il mercato che gli anglosassoni definiscono con l’acronimo HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning - dunque i sistemi per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria), così come della sicurezza. Ed è alla collaborazione con Johnson Controls che si deve la produzione di Glas.

Alla smart home pensa Cortana

Del nuovo prodotto Glas al momento non sono note le specifiche tecniche né le previsioni sulla disponibilità (quando, in quali Paesi, a che prezzo e così via). Dal video di presentazione si comprende che questo termostato intelligente è in grado di rilevare la qualità dell’aria all’interno e all’esterno dell’ambiente ed è in grado di regolare automaticamente le impostazioni di conseguenza, per migliorare il benessere e risparmiare sul consumo energetico. È inoltre in grado di rilevare la presenza di persone. C’è poi l’attivazione con i comando vocali Cortana. Il design è elegante e corredato di interfaccia touch.

Per chi è alla ricerca di un termostato intelligente per la propria casa, e in generale di sensori e dispositivi per la smart home, non mancano di certo le alternative, come per esempio le proposte di Netatmo, di Nest, di BTicino, di Honeywell, di Momit.