Teradata rilascia la nuova Analytics Platform

Teradata ha presentato la Teradata Analytics Platform, nuova piattaforma che grazie all’accesso alle migliori funzioni e ai principali motori di calcolo, consente agli utenti aziendali di utilizzare i propri strumenti e linguaggi preferiti per eseguire analisi in modo scalabile e sui più diversi tipi di dati.

Con Teradata Analytics Platform questo viene reso possibile incorporando i motori di analytics vicino ai dati, eliminando così la necessità di spostare i dati e consentendo agli utenti di eseguire le analisi su dataset più grandi e con maggiore velocità e frequenza.

Sono disponibili un numero di strumenti e tecniche analitiche più ampio per gli analisti aziendali che vogliono utilizzare i metodi migliori e più appropriati per ciascuno dei loro progetti.

Ad esempio, la previsione di un guasto di un componente che può avere ricadute sulla distribuzione costante e affidabile di energia per le imprese e gli utenti residenziali richiede l’analisi e il monitoraggio dei dati provenienti da diverse fonti tra cui dati meteo, dati di controllo delle utility, dati sull’interruzione dell’energia, dati dei trasformatori e dei contatori smart, dati di utilizzo e informazioni sull'asset inclusa la posizione.

L'analisi di tutti questi dati disparati può richiedere un'ampia varietà di strumenti e tecniche, costringendo l'analista a spostarsi tra linguaggi, formati di dati, interfacce utente e sistemi completamente diversi. I dati rilevanti devono poi essere integrati e spostati in tutti i sistemi.

Con la Teradata Analytics Platform molti di questi passaggi scompaiono o possono essere unificati: molti dei dati di questo esempio sarebbero già integrati in un unico ecosistema, che può anche facilmente supportare dati grezzi provenienti da altre fonti.

Ora all'interno di un singolo flusso di lavoro gli utenti possono muoversi tra le interfacce e gli strumenti più comuni, inclusi quelli commerciali e open source.

Il risultato sono informazioni migliori, più veloci da ottenere e più precise, basate su tutti i dati a disposizione e non su un sottoinsieme.

Da principio Teradata Analytics Platform integrerà la tecnologia Teradata e Aster, consentendo ai data scientist di eseguire una vasta gamma di tecniche avanzate per preparare e analizzare i dati in un singolo flusso di lavoro, velocemente e in modo scalabile.

In futuro Teradata Analytics Platform includerà i principali motori come Spark, TensorFlow, Gluon e Theano per fornire un accesso rapido e facile a una gamma completa di algoritmi, inclusi quelli per l'intelligenza artificiale e il deep learning.

Teradata Analytics Platform è parte di Teradata Everywhere, un modo flessibile, agile e scalabile per garantire un elevato rendimento degli investimenti, limitandone il rischio. È una sfida importante riuscire a ottenere il massimo dai dati e dagli investimenti.

Con Teradata Everywhere, Teradata si assume il rischio di queste importanti decisioni, consentendo alle aziende di fare oggi - senza timore - grandi passi avanti sapendo che i loro investimenti finanziari, in architetture e in sviluppo di applicazioni sono protetti.

Teradata Analytics Platform con il motore analitico Aster sarà disponibile entro la fine dell'anno.