La nuova telemetria per Windows 10 Enterprise

Microsoft ha aggiunto una nuova impostazione di telemetria all'ultimo aggiornamento di Windows 10 Enterprise, dando al personale It un'altra opzione per decidere quali dati vengono inviati ai server Microsoft.

La nuova impostazione viene definita Enhanced (Limited) ed è rivolta ai clienti aziendali che utilizzano il servizio di analisi di Windows Analytics per pianificare gli aggiornamenti semestrali delle funzionalità, gli aggiornamenti mensili di sicurezza e hotfix e per diagnosticare lo stato di salute dei dispositivi Windows 10.

"Stiamo anche fornendo una nuova impostazione che limita i dati diagnostici al minimo richiesto per Windows Analytics", ha dichiarato Marisa Rogers, responsabile della privacy del gruppo Microsoft Windows and Devices, in un post pubblicato su un blog aziendale a settembre. "Ora è possibile impostare il livello di raccolta dati di telemetria di Windows 10 su Enhanced (Limited). Questa impostazione consente di ottenere informazioni utili sui dispositivi nell'ambiente senza che i dispositivi riportino tutti i dati nel livello di telemetria avanzata con Windows 10 versione 1709 o successiva", ha aggiunto il senior program Yvette O' Meally, in un post del 30 ottobre sull'ultima versione di anteprima di System Center configuration manager.

Tre nuovi servizi

A questo punto vengono definiti tre diversi servizi: Upgrade Readiness, Update Compliance e Device Heath. Windows Analytics viene eseguito sotto l' ombrello Operations Management Suite (Oms). Oms, una collezione cloud-based di strumenti e servizi di gestione aziendale che, nel suo costo più elevato, costa 35 dollari al mese per nodo o dispositivo. I servizi di analisi di Windows Analytics, tuttavia, sono gratuiti, perché sono considerati un vantaggio della licenza Windows Enterprise. I clienti devono registrarsi per un abbonamento Azure - anche se non ci saranno spese - e per stabilire l' identità, deve anche fornire una carta di credito.

Upgrade Readiness: è un servizio basato sui dati progettato per identificare i pc che eseguono Windows 7,8 o 8.1 e che probabilmente eseguono l'aggiornamento di Windows 10 senza grossi problemi. Può anche essere utilizzato per individuare i sistemi Windows 10 che avranno le migliori possibilità di aggiornamento al prossimo aggiornamento delle funzionalità, come il 1709.

Update compliance: fornisce ai professionisti It informazioni dettagliate sullo stato dei pc Windows 10 per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti, incluse le patch di sicurezza che Microsoft fornisce mensilmente. La società ha promosso Update Compliance da beta a quella che chiama "disponibilità generale", ovvero production quality, poco più di due settimane fa, quando ha lanciato Windows 10 Fall Creators Update, altrimenti nota come versione 1709.

Device Health: controlla e segnala alcuni dei problemi più comuni sui dispositivi dell'organizzazione, dando all'It la possibilità di intervenire - anche se gli utenti non registrano le chiamate di supporto. Ha lasciato la beta e si è spostata alla disponibilità generale il 17 ottobre.

La telemetria e Windows Analytics

Come si collega la telemetria di Windows 10 ad Analytics? Tutti e tre i servizi finora forniti da Analytics sono guidati dai dati acquisiti dai pc del cliente, che trasmettono regolarmente dati diagnostici e informativi ai server di Microsoft che li analizza e li restituisce sotto forma di cruscotto. Perché senza telemetria, non c' è Windows Analytics. Come ha fatto Microsoft a creare la nuova impostazione della telemetria? Prima del rilascio della release 709, Windows 10 Enterprise aveva quattro impostazioni di telemetria: Security, Basic, Enhanced e Full. La documentazione per l’Upgrade readiness e Upgrade complliance spiegano che i dispositivi devono avere "almeno il livello di base della telemetria abilitato". Il più recente modulo Analytics, Device Health, richiede una telemetria avanzata al minimo.

Microsoft essenzialmente crea un livello intermedio tra Basic e Enhanced. L'impostazione è stata probabilmente creata utilizzando Basic come base, per aggiungere qualche miglioramento.

Microsoft blocca anche un tag del nome molto più lungo su questa impostazione - "Limita i dati di diagnostica avanzata al minimo richiesto da Windows Analytics" - quindi, se ci si imbatte in questa impostazione, la si traduce nel più breve "Enhanced (Limited").

Che cosa include il nuovo livello di telemetria Enhanced (Limited) -? Windows 10 1709, come diceva O'Meally, consente di limitare la raccolta dei dati al minimo richiesto per Analytics. Microsoft estrae le informazioni elencate in questo documento di supporto. L’elenco dei 15 eventi telemetrici generali Enhanced (Limited) raccoglie decine di campi informativi separati, che vanno dalla durata della riproduzione audio da parte di un'applicazione agli errori di login commessi mentre gli utenti cercano di accedere a un dispositivo. Molti di essi sono pensati per fornire a Microsoft "approfondimenti sull'affidabilità delle applicazioni".