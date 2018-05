Tecnologie vocali per il business, alleanza italo-svizzera

La genovese Dotvocal e la svizzera Spitch AG hanno stretto un accordo di partnership per lo sviluppo e la vendoita di soluzioni e prodotti basati sulle tecnologie vocali.

Le due società metteranno a disposizione delle aziende un’offerta innovativa nel settore delle tecnologie vocali, apportando ai clienti vantaggi significativi sia nel business che nell’ottimizzazione dei processi interni.

Dotvocal è una realtà italiana, leader nello sviluppo e integrazione di applicazioni vocali e multimodali, che vanta importanti realizzazioni in campo nazionale ed internazionale; Spitch è una società svizzera a vocazione globale e con un’importante presenza in Italia, specializzata in tecnologie vocali e analisi del linguaggio parlato.

Commenta Piergiorgio Vittori, Global Development Director e Country Manager Italy di Spitch: “Il mondo dell’innovazione è in continua crescita qualitativa, e mai come ora le aziende hanno la necessità di contare su soluzioni e servizi in grado di gestire concretamente processi interni e relazione con il cliente. La scelta da parte nostra di Partner qualificati come Dotvocal è un’occasione di crescita non solo per il business, ma anche per un approccio tecnologico olistico. In questo scenario la nostra offerta congiunta di prodotti e servizi al cliente consoliderà il posizionamento e la crescita in Italia delle nostre realtà, aprendo la strada anche a nuovi segmenti di clientela.”

Dotvocal e Spitch dispongono di competenze specifiche e complementari per l’offerta di soluzioni di tecnologia vocale che mettano a fattor comune sia la progettazione su misura, sia una Ricerca e Sviluppo congiunta alla base di innovativi pacchetti di offerta B2B. L’esperienza trasversale di Dotvocal, basata su prodotti propri di integrazione di tecnologie vocali, ausili per disabili e interpretariato automatico – e non solo – sarà arricchita dall’apporto dalla gamma di soluzioni di Spitch, che integrerà le proprie competenze in tema di Speech Recognition, Semantic Analysis, Biometria Vocale, Transcription, e Sentiment Analysis / Emotion Detection.

“Siamo lieti di collaborare con Spitch, un’azienda innovativa che porta le tecnologie vocali in una nuova dimensione” conferma Enrico Reboscio, CEO di Dotvocal “La nostra esperienza di lunga data e completa nello sviluppo di soluzioni personalizzate di fascia alta, insieme alle più moderne tecnologie vocali, ci consentirà di continuare a soddisfare le esigenze di un mercato che diventa giorno dopo giorno più esigente. Inoltre, grazie a soluzioni all’avanguardia per la sentiment analysis, l’emotion detection e la biometria vocale, possiamo aiutare i nostri clienti a comprendere e a servire al meglio i propri utenti. Oltre a integrare in modo ottimale le nostre soluzioni, Spitch ci offre l’accuratezza e la flessibilità che essi ci richiedono”

La nuova Partnership vuole rivolgersi alle aziende più innovative del mercato, per stabilire una best practice non solo tecnologica, ma anche di consulenza sulle migliori scelte nell’adozione di soluzioni basate sulla voce. Ne beneficeranno particolarmente i settori Automotive, Finanza, Utilities e Telecomunicazioni, ma più ampiamente ogni segmento in cui Customer Care e attenta gestione dei costi sono elementi importanti dello sviluppo aziendale.