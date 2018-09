Difficilmente passa giorno senza leggere o sentire di nuove tecnologie che stanno cambiando il nostro mondo. Internet of Things, blockchain, Adaptive Intelligence, machine learning: hanno un ruolo nel settore sanitario?

È Oracle a porsi la domanda e a cercare di dare qualche risposta. La prima risposta che Oracle offre è: sì, queste tecnologie hanno un ruolo nella sanità. In realtà, esse hanno il potere di rimodellare in maniera profonda la cura del paziente e le attività organizzative. E mentre ciascuna di esse può avere un impatto da sola, i cambiamenti sono ancora più grande quando vengono combinate.

Oggi, continua Oracle, siamo circondati dall'Internet of Things. Sensori che raccolgono dati in tempo reale da apparecchiature di produzione. Così come elettrodomestici intelligenti nelle nostre case e dispositivi indossabili smart, sono solo alcuni esempi.

L’Internet of Healthcare Things secondo Oracle

Ora ce n’è un altro, di termine: Internet of Healthcare Things (IoHT). IoHT collega tutti i dispositivi e le applicazioni ai sistemi IT sanitari. Questi possono essere utilizzati in contesti clinici così come in operazioni di supporto.

Un'area in cui viene applicato l’IoHT è il monitoraggio remoto dei pazienti. I medici possono utilizzare i sensori per monitorare i parametri vitali dei pazienti dimessi di recente. E quindi aiutare a cogliere eventuali complicazioni in anticipo, riducendo i rischi e i ricoveri ospedalieri.

I dispositivi possono anche essere utilizzati per aiutare i pazienti a monitorare e gestire autonomamente la malattia. O a ricordare loro di assumere i farmaci prescritti nei tempi previsti. Contribuendo a mettere i pazienti più in controllo della propria salute e migliorando i risultati.

Questi stessi sensori possono essere utilizzati per studi clinici. Oracle stessa, racconta l’azienda, è stata coinvolta nella fornitura della tecnologia alla base di alcuni di questi dispositivi di monitoraggio remoto dei pazienti di Classe II.

Oracle Health Science mHealth Connector Cloud Service può acquisire e trasmettere i dati del dispositivo di monitoraggio remoto per ottenere visualizzazioni in tempo reale dello stato e dei progressi del paziente.

Al servizio delle attività

Per quanto riguarda le operation, la tracciabilità delle apparecchiature mediche mobili è un'area in cui IoHT può essere d’aiuto. Può aiutare a identificare, in tempo reale, quali apparecchiature vengono utilizzate e dove. Queste informazioni possono aiutare a ridurre i costi attraverso un utilizzo più efficiente dei dispositivi medici mobili. Le risorse possono essere cioè identificate, localizzate e spostate dove sono necessarie rapidamente. Studi hanno rilevato che i tassi medi di utilizzo dei dispositivi mobili sono pari al 42%.

IoHT può anche essere usato per monitorare apparecchiature mediche costose come le macchine MRI per pianificare ed eseguire manutenzione programmata. Così come per rilevare in anticipo i problemi, in modo che possano essere riparati prima di dover interrompere le attività.

Nella gestione generale delle strutture ospedaliere, l'IoT può essere utilizzato per monitorare, analizzare e comprendere ciò che accade nella struttura. Ad esempio in ambito HVAC, nei sistemi di sicurezza, ascensori e altro.

Questi sono solo alcuni esempi di come IoHT stia già cambiando l'assistenza sanitaria.

Blockchain, Adaptive Intelligence, Machine Learning

Blockchain, si sa, è una tecnologia con cui le transazioni sono registrate in una "catena" che può essere condivisa tra i membri di un network. I dati possono essere scritti e letti, ma non possono essere modificati. Ovvero i record non possono essere modificati una volta registrati. Mark van Rijmenam, esperto di blockchain, descrive i dati in una blockchain come immutabili, verificabili e tracciabili.

Le possibilità per l'industria sanitaria sono enormi. Ad esempio, se combinata con IoHT, la blockchain può essere utilizzata per tracciare dispositivi medici e prodotti farmaceutici dalla materia prima fino alla destinazione finale. Questa tracciabilità può fornire informazioni sull'autenticità di un prodotto, se è danneggiato durante il trasporto, e così via.

La Adaptive intelligence e il machine learning sono tecnologie dirompenti. Esse hanno la capacità di consolidare le enormi quantità di dati dei pazienti generati dalle diverse fonti. Cartelle cliniche elettroniche (EMR), dispositivi di monitoraggio, imaging medico e altre sorgenti. Il tutto allo scopo di ottenere una comprensione e una visione più ampia e approfondita.

Le funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning più avanzate oggi disponibili possono aiutare in tanti modi. Nella diagnosi precoce della malattia, nel migliorare l'efficacia della prescrizione, nell’identificare frodi, minacce alla sicurezza e rischi per la popolazione.

