Checkpoint Systems ha sponsorizzato lo studio “Self-Checkout in Retail: Measuring the Loss” di ECR Community Shrinkage and On Shelf Availability Group. Da questa ricerca è scaturita una interessante analisi sull’impatto delle tecnologie SCO (Self-scan and checkout) nel retail.

Lo studio è stato guidato da Adrian Beck, Professore Emerito dell’Università di Leicester. Esso aveva lo scopo di fornire un’analisi sull’impatto delle tecnologie di self-scan e self-pay riguardo alle differenze inventariali nel retail.

Dalla ricerca ECR sono emersi modelli e best practice da cui le aziende possono attingere per gestire e prevenire i rischi. Perché dallo studio è emerso che sì, possono derivare rischi dall’utilizzo delle cosiddette tecnologie Sco.

Tecnologie Sco e punti vendita cashier-less

I cosiddetti punti vendita cashier-less hanno fatto registrare un considerevole aumento negli ultimi quindici anni. Si tratta dei punti vendita dove il consumatore può eseguire la scansione automatica degli articoli attraverso un'app sul proprio smartphone. E poi semplicemente toccare il telefono per pagare e uscire.

Grazie alle tecnologie Sco, la customer experience risulta indubbiamente migliore e più efficace. I clienti traggono vantaggio da un’esperienza d’acquisto più personalizzata e comoda, che fa anche risparmiare tempo. Inoltre, l’utilizzo di soluzioni Sco garantisce ai retailer un aumento del Roi, migliorando la produttività del negozio.

Tuttavia, dall’altro lato è anche vero che le tecnologie Sco condizionano pesantemente le differenze inventariali.

L’impatto delle tecnologie Sco sul retail

I dati analizzati da ECR provengono da 13 aziende del settore retail e da due fornitori di tecnologie Sco. Essi hanno evidenziato che un maggiore impiego di soluzioni di self-scan e self-pay implica anche percentuali più alte di perdite.

La ricerca ha preso in considerazione tutte e tre le tipologie di soluzioni Sco. Fixed: il consumatore esegue la scansione su una cassa self-service. Scan and Go: il cliente ha in dotazione uno strumento di scansione fornito dal retailer. Mobile Scan and Go: il proprio smartphone viene utilizzato come strumento per la scansione degli oggetti.

I punti vendita dove il 55-60% di transazioni avvengono tramite tecnologie Sco hanno registrato il 31% in più di differenze inventariali. Dal confronto dei dati è inoltre emerso che i negozi che utilizzano sistemi Scan and Go hanno un tasso di perdite del 18% più alto rispetto a quelli che non ne fanno uso.

Le cause e le contromisure

Sulla base dei dati raccolti, ECR ha potuto individuare le cause più frequenti delle perdite legate alle tecnologie Sco. Emergono: la mancata scansione degli articoli, il pagamento non completato a seguito di una scansione non corretta. E ancora: gli errori nelle promozioni commessi dal retailer o lo scambio di articoli o codici a barre effettuato dai clienti stessi.

L'entità delle perdite presentate nello studio suggerisce che la strada verso il miglioramento di queste tecnologie è ancora lunga. I retailer e i loro partner tecnologici devono valutare attentamente benefici e rischi che possono derivare dall'investimento in soluzioni Sco. A partire dall’efficacia delle misure di sicurezza.

Per ridurre le differenze inventariali legate a self-pay e self-scan, ad esempio, il controllo dei dispositivi e del loro corretto utilizzo risulta fondamentale. Ed esso va costantemente incrementato e migliorato.

Per le aziende è inoltre necessario focalizzarsi sulla pianificazione di una strategia coordinata e coerente. Una strategia che parta dal management e coinvolga il personale e i responsabili dei singoli punti vendita. Anche attraverso programmi di formazione avanzata, innovazione e sperimentazione.

Le soluzioni Checkpoint Systems

Dal suo punto di vista, Checkpoint Systems ha dato inizio a partnership con aziende specializzate: con Bizerba Group, azienda di pesatura ed tichettatura per l’industria, e con Supersmart, società israeliana specializzata nello sviluppo di software e macchine per la scansione intelligente degli articoli per il settore retail.

L’azione integrata delle tre aziende nel campo delle tecnologie Sco punta a fornire ai clienti una shopping experience migliorata e allo stesso tempo, pianifica soluzioni per prevenire e ridurre significativamente le perdite.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Checkpoint Systems, a questo link.