Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è una cornice nazionale di interoperabilità per i servizi pubblici digitali italiani. Definisce, in pratica, le modalità preferenziali che i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni devono adottare per essere interoperabili tra loro.

Indra partecipa attivamente ad alcuni progetti del piano di trasformazione digitale e connessione tra le amministrazioni pubbliche italiane. Nello specifico, a progetti che prevedono lo sviluppo di portali web e servizi online e alla realizzazione di soluzioni di integrazione di sistemi, per far dialogare tra loro le applicazioni delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta di iniziative che consentiranno all'amministrazione italiana di semplificare per i cittadini l'accesso ai servizi pubblici, attraverso nuovi canali e nuovi servizi pubblici digitali. E che allo stesso tempo contribuiranno a far risparmiare soldi e tempo.

Minsait è la business unit lanciata da Indra anche in Italia per gestire i progetti di trasformazione digitale. Nel suo ultimo rapporto sull’innovazione, Minsait elenca le cinque tecnologie che implementerà per migliorare i servizi pubblici italiani.

Il report completo "Innovazione pubblica: le tecnologie disruptive che trasformeranno le Amministrazioni" è disponibile a questo link.

Le cinque tecnologie per i servizi pubblici

Prevedere le necessità

Nell’ambito dei big data, i nuovi modelli e i metodi algoritmici come l'analisi predittiva e prescrittiva consentiranno di creare scenari per la definizione delle migliori politiche pubbliche in settori quali la salute, la giustizia, l'istruzione o la lotta contro le frodi.

L'analisi predittiva utilizza i dati storici per identificare modelli e tendenze che aiutano ad anticipare ciò che potrebbe accadere in futuro. In questo modo, rende più semplice l’identificazione dei modelli di consumo al fine di intervenire in molti ambiti. Ad esempio: prevedere la domanda risparmiando acqua per l'irrigazione, rilevare possibili minacce per la salute, calcolare la probabilità di un crimine in determinate località e altro.

L’analisi prescrittiva può risultare utile per le capacità previsionali. Ad esempio, la combinazione di dati demografici, socio-culturali, economici e sanitari consente di adattare le politiche di assistenza alle necessità future.

Migliori servizi e riduzione dei rischi

Secondo lo studio, l'intelligenza artificiale integrerà il lavoro dei dipendenti pubblici. Inoltre, contribuirà a fornire più servizi a valore aggiunto, creando al contempo una città più sicura.

Grazie alle tecnologie di machine learning, le piattaforme e le chatbot conversazionali sarà possibile rispondere, immediatamente e in qualsiasi momento, alle richieste di informazioni da parte dei cittadini. Nel campo dell'istruzione, ad esempio, potrebbero rendere più facile per gli studenti le consultazioni sui libri e rispondere alle domande sulle lezioni.

Inoltre, i sistemi di riconoscimento automatico e la lettura intelligente dei documenti consentiranno di aumentare il valore aggiunto dei dipendenti pubblici. Rimuovendo i dipendenti dalle attività di routine e riducendo i tempi di risoluzione delle procedure.

La visione artificiale può anche facilitare e accelerare la manutenzione del trasporto pubblico e la raccolta di rifiuti. Infine, i droni beneficiano anche dell'intelligenza artificiale per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi nonché per la manutenzione più sicura ed economica delle infrastrutture.

La realtà digitale per migliorare l'esperienza turistica

La realtà digitale comprende tecnologie quali realtà aumentata, virtuale e mista. Essa contribuisce a promuovere il turismo di qualità, attirando i visitatori verso spazi fisici e facendoli condividere esperienze di successo. Tra queste: la ricostruzione di spazi degradati o storici; le app che aiutano a conoscere i punti di interesse e migliorano la mobilità urbana; i programmi di incentivazione del commercio locale.

Inoltre l'interattività, uno dei principali punti di forza di questa tecnologia, secondo gli esperti di Minsait rappresenta un potente strumento per catturare l'attenzione degli studenti. La realtà digitale rende anche più facile per le persone con mobilità ridotta superare i loro limiti fisici sperimentando sensazioni ed esperienze uniche.

Una lotta più efficace contro la criminalità informatica

Le pubbliche amministrazioni richiedono soluzioni di sicurezza integrate in grado di proteggere l'impronta digitale e i dati in un mondo iper-connesso. In uno scenario in cui la criminalità informatica ha un impatto globale che ammonta a circa l'1% del PIL mondiale.

Sia le aziende che le pubbliche amministrazioni devono formare i propri professionisti attraverso piattaforme che consentano loro di esercitarsi e di sperimentare in ambienti controllati. Ciò, per sapere come comportarsi di fronte a un possibile attacco informatico, valutando se le soluzioni di sicurezza che vengono applicate sono sufficienti.

Il rapporto fa inoltre riferimento alla necessità di investire in azioni volte a raggiungere una maggiore consapevolezza sociale. In modo tale che gli utenti dispongano di informazioni sufficienti e utilizzino i dispositivi con accesso a una rete nel modo più sicuro.

Servizi pubblici più trasparenti e sicuri

Da ultimo, secondo lo studio di Minsait, l'uso di tecnologie basate su blockchain ottimizzerà il modo in cui le pubbliche amministrazioni si riferiscono ai cittadini e alle imprese. Offrendo grandi vantaggi come la fornitura di servizi con maggiore trasparenza e sicurezza, la riduzione dei costi di transazione e l’incoraggiamento a una partecipazione più attiva alle decisioni delle autorità. Tutto ciò, garantendo l'identità digitale e l'anonimato.

Tra le applicazioni, la digitalizzazione dei registri delle informazioni e la loro amministrazione all'interno di un'infrastruttura sicura offre ai cittadini la possibilità di rilevare modifiche non autorizzate nei loro archivi e di renderli gli unici proprietari dei loro dati.