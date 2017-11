Tecnologia e ristoranti, come cambiano le abitudini degli italiani

L'app di prenotazione online TheFork, ha realizzato una ricerca su tecnologia e ristoranti, cercando di analizzare il sentiment degli utenti italiani riguardo l’utilizzo di strumenti tecnologici prima, durante e dopo l’esperienza gastronomica fuori casa.

Anche in Italia, infatti, si assiste a una crescita dell’utilizzo di strumenti digitali nell’ambito della ristorazione. Il sondaggio di The Fork dimostra che strumenti tecnologici che semplificano aspetti come la prenotazione e le liste d’attesa sono apprezzati dagli utenti, che però continuano a preferire e valorizzare la componente umana nel corso del servizio.

Ecco i principali risultati emersi dalla ricerca che è stata condotta a ottobre 2017 attraverso un questionario realizzato tramite surveymonkey e distribuito agli utenti italiani di TheFork, ottenendo circa 400 risposte.

Prima ancora di prenotare e consumare il loro pasto nei ristoranti gli italiani amerebbero che il gestore ricordasse il tavolo preferito (88%), ma anche date speciali e compleanni (57%), numero di volte in cui si è stati in quello stesso ristorante (40%) ed esigenze alimentari (71%). Il tutto però senza cercare informazioni in rete sul cliente stesso, cosa che risulterebbe negativa per il 78% dei rispondenti.

Ben l’89% degli utenti intervistati guarda di buon occhio la ricezione di promozioni, menù e offerte prima della prenotazione. Oltre a prenotare il ristorante online, i clienti sarebbero felici di prenotare via app i posti in lista d’attesa in quei ristoranti dove è difficile trovare posto (87%).

La maggior parte degli utenti (59%) però preferisce ordinare direttamente al cameriere e non con un app prima del pasto né vorrebbe pagare con carta di credito al momento della prenotazione (85%).

No robot nei ristoranti

Nel corso del servizio, i clienti intervistati affermano di preferire il contatto umano. Solo il 27% sarebbe soddisfatto se vi fosse un robot in cucina o in sala.

L’uso di smartphone durante i pasti è ritenuto fastidioso da metà dei rispondenti, mentre il 24% lo ritiene accettabile solo se legato all’esperienza (foto, condivisione social).

Del resto solo il 20% afferma di non scattare mai una foto al ristorante. Infine, i telefonini sono ammessi a tavola quando si è da soli. Il 9% dice di farne sempre a meno, per gli altri è lecito.

Quanto all’ordinazione i touch screen o altri dispositivi elettronici simili non piacciono a oltre il 56% dei rispondenti.

Dopo un pasto positivo al ristorante, metà degli utenti ne scaricherebbe la app.

Ma il 62% dei rispondenti dichiara di non restare aggiornato tramite newsletter sulle attività di un ristorante.