La tecnologia blockchain deve ancora migliorare molto

Per parlare di blockchain ci rifacciamo alla teoria dell'innovazione di Everett Rogers, che spiega come un'idea, un prodotto o un comportamento si radicano nella società attraverso diversi segmenti di una popolazione.

Si comincia lentamente con gli innovatori e i primi utilizzatori, che costituiscono solo il 16% della popolazione; sono gli individui che vedono subito le opportunità e sono disposti a sperimentare, correre enormi rischi e cambiare lo status quo.

Dopo di loro, l'innovazione comincia a guadagnare trazione e si diffonde esponenzialmente alla maggioranza precoce. Sono gli individui più cauti, ma desiderosi di salire a bordo. Dietro di loro c’è la maggioranza tarda, una popolazione avversa al rischio e scettica, - e, infine, i ritardatari, quelli più resistenti al cambiamento.

A questo punto, la diffusione dell'innovazione è completa: una nuova norma o prodotto ha conquistato il predominio nella società. Questo modello di adozione è avvenuto nel corso della storia, dall'ascesa dell'iPhone all' abolizione della schiavitù.

L’introduzione serve per capire a che punto si trova la curva di adozione di blockchain. I casi di utilizzo non mancano, anzi è sorprendente vedere come molti big dell’high tech abbiano subito adottato la nuova tecnologia. In molti sono convinti che siamo già in una fase di crescita esponenziale "a maggioranza precoce", e ci avviciniamo alla cuspide della piena adozione.

Sul fronte degli investimenti ha effettivamente raggiunto il livello di "maggioranza precoce". Se stiamo al successo delle criptovalute, principali utilizzatrici della tecnologia non ci sono dubbi. Coinbase, lo scambio online per l'acquisto e la vendita di valuta digitale, ha recentemente raggiunto oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo ed è diventata l'app più scaricata sull'Apple Store statunitense.

Portafoglio online e portfolio tracking app come imToken dalla Cina e CoinManager dalla Corea hanno visto l'espansione esponenziale nella loro base di utenti. In Corea, uno dei più grandi mercati cripto del mondo, oltre un terzo dei lavoratori dipendenti sono investitori. Cboe e Cme, due delle più grandi borse finanziarie del mondo, hanno fatto un passo avanti senza precedenti lanciando Bitcoin futures il mese scorso.

Blockchain, i problemi tecnologici

Da un punto di vista tecnologico, tuttavia, siamo ancora molto indietro. In primo luogo, esiste una carenza di talento. Gli sviluppatori di Blockchain sono pochi e lontani tra loro; la crescita di molti progetti crittografici è stata limitata dalla difficoltà di trovare tecnologi qualificati.

In secondo luogo, permangono molte questioni tecniche che devono essere risolte, la più importante delle quali è la scala. Le reti blockchain non sono ancora in grado di gestire gli elevati volumi di transazioni che potrebbero rivaleggiare con quelli delle grandi industrie e degli istituti finanziari. Senza le opportune soluzioni di scala, i costi delle transazioni sarebbero troppo elevati e i tempi di attesa troppo lunghi per un'adozione fattibile. Questo può essere particolarmente interessante, dato che il 2018 è l'anno in cui molte piattaforme iniziano a funzionare su Ethereum.

L' improvviso afflusso di molte applicazioni blockchain eserciterà probabilmente una pressione maggiore sulla rete, a causa dell'aumento esponenziale delle attività. Se non vengono gestite correttamente, ciò potrebbe comportare costi di transazione elevati per Ethereum e tempi di attesa insopportabilmente lunghi per l'elaborazione di una transazione. Al momento sono in preparazione diversi progetti di scala promettenti, tra cui Raiden Network, Plasma, Zilliqa e Lightning Network. Nonostante questo dal punto di vista tecnologico siamo nella fase dei primi utilizzatori.

Si può vedere il problema qui. Esiste un divario tra tecnologia e investimenti. Se continuiamo a coltivare la seconda senza sostenere lo sviluppo della prima, potremmo incontrare una grave sopravvalutazione delle criptovalute. Sì, il mercato ha raggiunto mezzo trilione di dollari, ma occorre fare di più per sostenere la formazione degli sviluppatori di blockchain. Le principali istituzioni come la National University di Singapore e Singapore Management University sono dei pionieri in questo senso. E naturalmente, maggiori risorse dovrebbero essere destinate a far avanzare soluzioni di scala. La tecnologia deve essere all'altezza degli investimenti.