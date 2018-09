Adobe Technical Communication Suite è il kit software per la realizzazione di contenuti e documenti tecnici. Una suite di applicazioni dedicate a information developer, scrittori tecnici, instructional designer.

Questa suite software consente alle organizzazioni di creare, gestire e pubblicare guide multilingue e contenuti di supporto conformi agli standard. In modo che tutta la documentazione tecnica sia facilmente fruibile da un pubblico globale e coerente con altri contenuti dell’azienda.

Adobe Technical Communication Suite è inoltre uno strumento che consente la pubblicazione multicanale di contenuti. L'ultima versione della suite semplifica ulteriormente la pubblicazione di contenuti che siano rintracciabili e fruibili su tutti i device. Contenuti tecnici che possano risultare anche accattivanti e integrabili nelle piattaforme social.

I software della Adobe Technical Communication Suite

Adobe Technical Communication Suite include le ultime versioni di FrameMaker, RoboHelp, Captivate, Presenter e Adobe Acrobat Pro DC.

FrameMaker è il software per la creazione e la distribuzione di contenuti per qualsiasi schermo, formato e lingua. La versione 2019 migliora notevolmente le prestazioni grazie alla nuova architettura a 64 bit e alla base tecnologica completamente rinnovata. L'apertura e la pubblicazione dei file PDF e HTML5 è più rapida, accelerando il time-to-market.

FrameMaker consente anche a chi è alle prime armi di iniziare rapidamente con l'authoring XML/DITA. L’applicazione offre infatti uno spazio di lavoro di facile utilizzo, oltre a miglioramenti della produttività e molto altro.

RoboHelp è una soluzione di authoring e pubblicazione intuitiva, con un'interfaccia utente nuova, minimalista e potente. La versione 2019 è stata completamente riprogettata. Essa semplifica ora il modo in cui i progettisti dell'assistenza creano i contenuti di aiuto e supporto al cliente.

Lo strumento è stato costruito da zero basandosi sulle più recenti tecnologie web, per rendere il workspace più leggero e veloce. Gli utenti possono creare rapidamente esperienze “ricche” utilizzando HTML5 e CSS3. Possono inoltre personalizzare facilmente layout e modelli con un potente editor di CSS e skin.

Il contenuto può essere pubblicato su schermi diversi come HTML5 responsivo, PDF, app mobile, EPUB e molti altri formati. È possibile anche personalizzare l’esperienza di fruizione utilizzando Dynamic Content Filters. Così come rendere la ricerca più semplice con un algoritmo completamente nuovo, il completamento automatico, la correzione automatica e altro.

Captivate (versione 2019), Presenter 11.1 e Acrobat Pro DC completano la suite. Essi integrano potenti funzionalità di creazione per l’eLearning, di presentazione video dinamica e di gestione dei PDF.

Componenti server e avanzate

Adobe FrameMaker Publishing Server è una soluzione aziendale per la pubblicazione multicanale automatizzata. Con la versione 2019, gli utenti possono aumentare significativamente le prestazioni con il supporto per i 64 bit. È poi possibile creare PDF sicuri e protetti da password.

Si possono automatizzare in remoto le attività tramite una dashboard accessibile via web. Così come distribuire contenuti come HTML5 Responsive, app per dispositivi mobili, PDF, EPUB e altro. Gli utenti possono immediatamente lavorare con i principali CMS oppure utilizzare le API web per connettersi rapidamente con altri CMS.

XML Documentation for Adobe Experience Manager è una soluzione per i team addetti alla documentazione tecnica, all'IT e al marketing. Permette loro di gestire contenuti strutturati dalla creazione fino al delivery e di unificare la strategia relativa al contenuto.

La versione 3.1 rende più semplice per le organizzazioni offrire esperienze di contenuto coerenti, coinvolgenti e omnicanale ai propri clienti. La soluzione offre un'esperienza semplificata di authoring e review DITA basata sul web. Prevede inoltre la possibilità di offrire contenuti come servizio e una facile migrazione di contenuti legacy a DITA. Così come una gestione avanzata delle risorse e delle versioni. Questa versione supporta anche Adobe Experience Manager 6.4 e include un'integrazione molto più stretta con i principali editor XML/DITA, come FrameMaker.

Maggiori informazioni su Adobe Technical Communication Suite sono disponibili sulle pagine web dedicate al prodotto.