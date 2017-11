TeamViewer 13 Beta aumenta la velocità di lavoro

TeamViewer 13 Beta è disponibile sul mercato: l'ultima release del software per l’IoT, la connettività, il monitoraggio, il supporto e la collaborazione è stata progettata per migliorare ulteriormente l’usabilità, la produttività e le prestazioni.

I punti salienti delle migliorie includono diverse funzionalità avanzate: gli utenti hanno ora la possibilità di condividere lo schermo iOS 11 con connessioni di supporto per dispositivi mobili e hanno a disposizione un host Linux nativo, il supporto multischermo per macOS e il supporto per la touch bar di MacBook Pro.

L’azienda continua anche a migliorare l’usabilità dei propri prodotti e delle interfacce utente. TeamViewer ha aggiornato il proprio portfolio di applicazioni Android in modo che tutte abbiano lo stesso look and feel: questa caratteristica è disponibile anche per gli utenti di dispositivi mobili Samsung che ora possono scaricare le stesse applicazioni di TeamViewer direttamente dall’app store senza dover utilizzare componenti aggiuntivi come altri utenti Android.

Si tratta di un’esperienza utente unificata che include le funzionalità di condivisione dello schermo iOS con funzionalità di chat e condivisione dello schermo in un’unica connessione per dispositivi mobili.

TeamViewer 13 sarà dotato di miglioramenti anche nell’ambito della stampa da remoto attraverso il supporto per le stampanti Hp, su macOS e l’abilitazione della funzionalità di stampa da remoto a colori.

Tra le novità più evidenti vi è l’interfaccia unificata che riporta la barra dei menu in cima al client di TeamViewer, insieme alla nuova funzionalità di Instant Connect che consente di stabilire connessioni, indipendentemente da dove gli utenti si spostano sul client.

La nuova release porta innovazioni che aumentano la produttività degli amministratori di sistema e dello staff dedicato al supporto e all’help desk: fornisce loro le informazioni critiche di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro ancora più velocemente, incluse informazioni aggiuntive all’interno del cruscotto, come per esempio il tempo di funzionamento del dispositivo, lo stato della batteria o la versione BIOS, e molto altro ancora.

Un’altra funzionalità utile è la nuova Essential Asset Management. Progettata per fornire le informazioni più importanti sul dispositivo remoto all’interno della TeamViewer Management Console, Essential Asset Management offre la possibilità di analizzare i problemi anche prima di connettersi. In questo modo gli amministratori di sistema e lo staff dell’help desk possono vedere l’hardware obsoleto e il sistema operativo utilizzato, senza doversi connettersi.

TeamViewer 13 conferma e rinnova anche le funzionalità di trasferimento di file, tra cui short cut sui file e cartelle trasmessi più recenti, accodamento dei lavori in esecuzione e un’interfaccia utente revisionata per il trasferimento di file.

Infine una funzionalità che molti troveranno utile è l’elenco delle connessioni recenti che consente di ristabilire un determinato collegamento molto più rapidamente di prima.

Velocità cinque volte superiore

Il nuovo software offre miglioramenti anche in termini di prestazioni: maggiore stabilità e un’esperienza utente ottimale, con velocità di accesso fino a cinque volte più veloce rispetto alla versione precedente.

La piattaforma, infatti, si adatta all’hardware e agli ambienti di rete per consentire connessioni remote più veloci e tempi di reazione ridotti. Per esempio,gli utenti in possesso di una scheda grafica potente beneficeranno di un carico CPU ridotto, poiché TeamViewer 13 Beta è in grado di utilizzare la GPU per il rendering dell’immagine remota del desktop.

TeamViewer 13 Beta è immediatamente disponibile per Windows, Mac, Linux, dispositivi mobile e dispositivi Chrome OS