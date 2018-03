TeamSystem, la trasformazione digitale non si fa da soli

L'evento che quest’anno TeamSystem dedica a clienti e partner si chiama TalkS, si svolge a Milano e tocca i temi chiave della trasformazione digitale: digital e mobile, cloud, sicurezza e privacy.



Un’immersione nella trasformazione digitale in quella che viene ritenuta la capitale delle trasformazioni. Aziende, studi professionali e software partner quest’anno non si incontrano più sul lungomare di Rimini, ma presso Superstudio Più, in via Tortona, e lo fanno durante la Digital Week, la finestra aperta sulla produzione di conoscenza e innovazione attraverso il digitale organizzata dal Comune di Milano.

Milano simbolo digitale

Daniele Lombardo, responsabile marketing di TeamSystem, sottolinea la scelta di Milano come luogo simbolo ma non solo, anche fattivo: «A Milano perché siamo main partner della Digital Week. Ma anche percheè qui oggi qualsiasi cosa fai è digitale».

E l'abbandono della riviera per la metropoli si merita anche un'azzeccata metafora: «compiuti i 18 anni i più in gamba fanno le valigie e vanno a vivere nel mondo. Con tutte le difficoltà e le paure, le complessità e i rischi».

TeamSystem diventa così maggiorenne nel mondo digitale e ha voglia di dirlo. La decisione di incontrarsi a Milano ha richiesto molto tempo («già l’anno scorso mi chiedevo come sarebbe stato il nostro kick off se lo avessimo fatto da un’altra parte») e una contestualizzazione con la strategia della società.

«Milano è il posto giusto, anche logisticamente. La nostra nuova sede (via Cornalia, a Porta Nuova, nel distretto tecnologico di Milano, vicino a Samsung, Microsoft, Amazon, CA Technologies - ndr.) non è stata scelta a caso».

Fare digitale assieme

Il messaggio che TeamSystem sosterrà è che il digitale non si fa da soli, ma per sua natura è un movimento di sistema, in cui gli attori, tutti, hanno una visione comune.

E tutti significa anche i dipendenti di TeamSystem: «L'evento, infatti, passa da due a tre giorni, il terzo giorno dedicato ai dipendenti teamsystem. 2.000 persone si ritroveranno venerdì 16. Client, partner e dipendenti, avranno lo stesso obiettivo, stesso traguardo, perché il digitale lo fanno le persone».

Abbiamo un altro valore, la diffusione sul territorio. Ci saranno quindi novità importanti per il canale, che il canale continua a essere asset strategico. «Obiettivo nei prossimi anni sarà il valore. Il nostro focus sarà permettere al canale di conquistare mercato».

E se il presidente di TeamSystem Federico Leproux dirà a clienti, partner e dipendenti che digital is running, ci saranno storie di aziende che si sono trasformate a testimoniarlo.

«Metteremo l'accento sul valore lle soluzioni di fatturazione elettronica, che diventa un obbligo, per fare digitale insieme, sul GDPR, sul cloud, che è l’infrastruttura abilitante».

Come si svolge TalkS

Mercoledì 14 è dedicato ai clienti, aziende e studi professionali, giovedì 15 ai software partner e il giorno seguente al personale TeamSystem.

Digitale e mobilità sono molto più che l’applicazione delle tecnologie ai processi di un’organizzazione, ne cambiano la cultura e le prassi nel profondo perché semplificano straordinariamente i processi. Soprattutto, sono già qui e funzionano coprendo diverse esigenze operative, dalla fatturazione elettronica alla contabilità, dalla firma digitale alla visibilità online e alle vendite.

Affidarsi al cloud porta vantaggi: abbattimento dei costi hardware, software sempre aggiornato, rispetto delle normative, sicurezza dei dati e dei sistemi. Anche per le organizzazioni più piccole, come gli studi professionali, il cloud corrisponde a un servizio IT ai massimi livelli. E più tempo e risorse da dedicare alla cura dei clienti e allo sviluppo del business.

Il tema della CyberSecurity è centrale: TeamSystem stringe alleanze con partner tecnologici per offrire massime garanzie. Mmanca poco all'entrata in vigore del GDPR, il Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (maggio 2018). Estende i diritti sulla privacy delle persone fisiche, ma richiede alle aziende di attrezzarsi per nuovi ruoli e adempimenti, e le espone a un severo regime sanzionatorio. TeamSystem è pronta con le sue soluzioni per una transizione fluida dei sistemi e dell’organizzazione verso il nuovo adempimento.