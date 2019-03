TeamSystem TalkS, persone e tecnologie si incontrano a Milano

L'edizione 2019 dell'evento annuale di TeamSystems, TalkS, organizzato per la seconda volta a Milano, si terrà nei giorni della Milano Digital Week. E il payoff "Quando persone e tecnologie si incontrano” è significativo.

E come ci ha spiegato Daniele Lombardo, Marketing & Digital Director della società, è figlio di una visione della conoscenza costruita nel tempo, quella per la quale «il software deve migliorare il modo di lavorare e di vivere delle persone».

Filo conduttore dell’evento sarà dunque l’incontro tra persone e tecnologie, visto come un connubio fondamentale per creare reali opportunità di crescita e di trasformazione all’interno del tessuto imprenditoriale del Paese.

TeamSystem nell'Italia che cambia

Dal 13 al 15 marzo, presso Superstudio Più di via Tortona, TeamSystem riunirà aziende, istituzioni italiane ed europee ed opinion leader del mondo dell’innovazione per esplorare le opportunità del digitale, alimentare i processi virtuosi di cambiamento digital per Pmi e studi professionali.

"Dal primo gennaio - ci ha detto Lombardo - data in cui è entrata in vigore la fattura elettronica fra privati, l'Italia non è più la stessa. Un seme di digitale è stato gettato e ora deve crescere".

Teamsystem ha 1 milione e 300 mila soggetti sulle proprie piattaforme e, come dice Lombardo, «sente la responsabilità di fare una digitalizzazione semplice ed efficace. Le aree su cui lavoriamo vanno tutte a sostegno della competitività. Il valore aggiunto creato dalle nostre Pmi ci posiziona al primo posto nella manifattura. Ma il problema è la scala, la mancata crescita di competitività, l'accesso al credito, le competenze. Su tutti questi temi la digitalizzazione ha un effetto positivo».

Nuova product brand architecture

E anche il professionista, storico utente di soluzioni TeamSystem può avere un ruolo guida nella digitalizzazione: «facciamo incontrare tecnologie, persone e business in modo virtuoso».

A TalkS, rivela Lombardo, TeamSystem presenterà una nuova product brand architecture, incentrata sui segmenti di riferimento, per affrontare meglio le esigenze: aziende strutturate, prodotti in cloud semplici, professionisti, mondo digital e microimpresa.

"Abbiamo investito negli ultimi due anni il grosso delle risorse per far evolvere i nostri sistemi secondo logiche Gdpr. Noi siamo ragionevolmente paladini della sicurezza in azienda, perchè il tema è strategico. Il TeamSystem ID, una modalità di riconoscimento di accesso che garantisce la compliance con il Gdpr, è embedded in tutti i nostri prodotti".

Durante l’evento verranno analizzate le potenzialità delle varie tecnologie abilitanti, con focus su digital supply chain, fintech, analytics, cybersecurity, blockchain e intelligenza artificiale.

Con TalkS TeamSystem darà dunque il suo contributo alla Milano Digital Week per tre giorni. Oltre al programma di incontri, tavole rotonde e seminari del 13 marzo, aperto al pubblico, ci sarà spazio per il coinvolgimento di software partner e dipendenti in sessioni dedicate nelle giornate del 14 e del 15 marzo, quando TeamSystem presenterà loro la strategia di sviluppo e la propria analisi di scenario.

Saranno le persone, dunque, ad assumere una posizione centrale, grazie a una relazione virtuosa, inclusiva e sicura con tutte quelle tecnologie ritagliate sulle necessità di business, che permettono di valorizzare il lavoro e il talento del proprio capitale umano.

E dopo l'evento di Milano? «Andremo subito sul campo - afferma Lombardo - perchè la presenza sul territorio non la perdiamo, anche con digitalizzazione e cloud».