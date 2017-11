TeamSystem porta la trasformazione digitale negli hotel

TeamSystem ha rilasciato Alyante Hospitality, un innovativo sistema di gestione proprietario per gli hotel.

Il sistema Alyante Hospitality è dotato di un’interfaccia web nativa semplice e intuitiva, che permette agli albergatori di ottenere il massimo delle prestazioni da qualunque dispositivo, fisso o mobile, a prescindere dal browser utilizzato.

La soluzione, grazie alla creazione di un cruscotto personalizzato che mostra le funzioni e le informazioni più rilevanti, punta a rendere le attività degli albergatori ancora più immediate ed efficaci.

Dal punto di vista operativo il software abilita la gestione, su un’unica piattaforma, dell’intero ciclo imprenditoriale dal PMS all’ERP, consentendo una visione costantemente aggiornata e completa dell’andamento della struttura.

Uno dei punti di forza del software è la business intelligence nativa, utile al management per assumere in modo tempestivo le giuste decisioni, dopo aver disegnato la propria strategia sulla base di dati e informazioni costantemente aggiornate.

Oltre alle funzionalità di Front & Back Office, Meeting e Congressi, Gestione Multi hotel per compagnie alberghiere, Alyante Hospitality è dotato di alcune caratteristiche specifiche, create appositamente per incidere in modo significativo sull’incremento del business della struttura, e fa leva su funzionalità operative che supportano le vendite e migliorano i tassi di conversione dei preventivi.

Per Daniele Lombardo, Marketing and Digital Director di TeamSystem, il software rappresenta "uno strumento senza precedenti per tutti gli operatori del settore alberghiero in Italia. L’acquisizione di Evols è stata messa a fattor comune e ci ha consentito di rafforzare il nostro know-how nel settore dell’innovazione tecnologica applicata al turismo. Siamo convinti che questo tipo di tecnologia applicata a un mercato così strategico per il nostro Paese, non possa far altro che incrementarne la competitività e accrescerne il valore a livello globale”.