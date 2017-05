TeamSystem entra nel mondo hospitality con Evols

TeamSystem ha acquisito da Readytec SpA una partecipazione di maggioranza corrispondente al 51% di Evols, azienda specializzata nelle soluzioni software gestionali per l'hospitality, utilizzati da hotel e operatori del turismo.

L’operazione permetterà a TeamSystem di posizionarsi da subito in maniera distintiva nel segmento del software per il settore dell’hospitality e al ramo alberghiero, facendo leva sulle soluzioni Evols di ultima generazione, già integrate in Polyedro, piattaforma di collaboration del Gruppo TeamSystem.

Con un’offerta basata su una gamma completa di software per la gestione in tempo reale dei processi tipici del settore hospitality, dalle prenotazioni alla gestione delle camere e dei servizi, anche online Evols è cresciuta del 12% nel corso degli ultimi 3 anni.

A commento dell’operazione, che è stata seguita dalla Direzione M&A di gruppo, l'amministratore delegato del Gruppo TeamSystem, Federico Leproux, ha affermato in una nota che «in parallelo alla strategia di acquisizioni mirate a rafforzare la competitività dell’offerta del Gruppo in ambito cloud e trasformazione digitale, stiamo procedendo a finalizzare una serie di acquisizioni per crescere anche in alcuni mercati verticali con una forte componente made in Italy, a partire dal settore vitivinicolo e ora nell’hospitality, dove la tecnologia sta diventando un elemento sempre più cruciale per la competitività. Siamo molto soddisfatti di aver acquisito le competenze e i prodotti di Evols, grazie ai quali puntiamo a diventare leader in Italia nel software per l’ospitalità. Un segmento in grande sviluppo, soprattutto in un paese ad alta vocazione turistica come il nostro. Inoltre, grazie all’ingresso di Evols nel Gruppo, sarà possibile creare numerose sinergie commerciali».