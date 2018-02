TC25, lo smartphone resistente per le Pmi

Zebra Technologies ha annunciato il lancio del TC25, un nuovo smartphone robusto progettato specificamente per le Pmi che permette a chi opera sul campo di leggere codici a barre su componenti, gestire consegne ed emettere fatture sul posto.

Per Zebra la serie TC25 offre un vantaggi rispetto al sistema carta e penna e alle soluzioni legate a smartphone consumer indirizzandosi a un’ampia gamma di applicazioni utili a commercianti, corrieri, consegne dirette ai punti vendita e venditori di merchandise.

La parte esterna rinforzata del dispositivo e la batteria consentono all’operatore di lavorare un’intera giornata, usando il processore integrato che è in grado di supportare le applicazioni dedicate al mondo business per il tracciamento dei flussi operativi, la navigazione e la messagistica.

Caratteristiche dello smartphone T25

il TC25 è progettato per sopportare caldo e freddo, ambienti polverosi e cadute accidentali, riducendo il numero di costose riparazioni e assicurando un uso prolungato e produttivo ai massimi livelli.

Lo smartphone offre la stessa tecnologia di lettura 2D dei codici a barre utilizzata dagli operatori per i servizi sul campo. Può catturare accuratamente le informazioni dai codici a barre, anche quando le etichette sono sbiadite, danneggiate o sporche.

Secondo i test di laboratorio Zebra, il TC25 può leggere un codice a barre in maniera più rapida rispetto alla fotocamera di un dispositivo consumer, risparmiando tempo e rendendo le operazioni in loco più efficienti

DataWedge di Zebra viene preinstallato su tutti i dispositivi TC25, consentendo alle aziende di condividere i dati dei codici a barre raccolti con le applicazioni software che già utilizzano, senza che sia necessario attendere per ri-programmarle ulteriormente

Con il supporto di Zebra OneCare SV per il TC25 e LifeGuard per Android, l’estensione degli aggiornamenti di sicurezza assicura la solidità del sistema operativo in qualsiasi momento nel corso della vita operativa del TC25.

La soluzione voce di Zebra Workforce Connect PTT Pro, offre alo smartphone la funzionalità walkie-talkie, abilitando chiamate immediate PTT (push-to-talk) tra i TC25 e gli altri dispositivi compatibili Zebra, iPhone, iPad e alcuni smartphone Android selezionati.

Viene offerto un set di accessori che includono il cinturino per la mano, una fondina, una soluzione ergonomica per aggancio di batteria addizionale e un’impugnatura snap-on con grilletto che permettono allo staff di utilizzare il TC25 per un’ampia gamma di operazioni, con minor sforzo e maggiore efficienza. La base di ricarica abilita il caricamento simultaneo di device multipli e delle batterie esterne.