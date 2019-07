Il tablet fully rugged UX10 di Getac è stato progettato per offrire affidabilità, performance elevate e leggerezza ai professionisti che operano quotidianamente in ambienti critici.

UX10 di Getac è ideato per i professionisti che operano nelle emergenze, i tecnici delle utility che lavorano sul campo, gli operatori delle aziende di produzione e i lavoratori che operano spesso in luoghi remoti e in condizioni avverse.

UX10 è leggero e compatto ed è stato progettato, sottolinea Getac, per massimizzare la produttività degli operatori in qualsiasi ambiente. Il suo schermo Full HD LumiBond touchscreen da 10,1 pollici, con 1000 nits di luminosità e modalità digitizer opzionale, offre nitidezza in tutte le condizioni meteo, sia alla luce diretta del sole che sotto la pioggia battente; inoltre, può essere utilizzato anche con i guanti.

Le certificazioni MIL-STD-810G e IP65 garantiscono l’operatività del tablet a temperature fra -29 e +63 °C e una resistenza alle cadute da altezze fino a 1,80 m, per una piena tranquillità quando si lavora in situazioni difficili, pericolose e caotiche.

Il tablet UX10 è dotato di una CPU Quad core di ottava generazione, memoria RAM da 8 GB e SSD da 256 GB, mentre la connettività Bluetooth e WiFi e le opzioni 4G LTE con GPS integrato servono a mantenere gli operatori connessi anche in remoto. UX10 dispone anche di molteplici configurazioni di alimentazione fra cui una batteria a lunga durata opzionale e una batteria tampone opzionale che consente la sostituzione “hot swap” senza dover spegnere il dispositivo e quindi interrompere le operazioni.

Per garantire la massima funzionalità, UX10 è compatibile con un’ampia gamma di accessori fra cui la tastiera detachable e la maniglia rigida. Né manca una solida gamma di funzioni di sicurezza unite a opzioni di autenticazione, fra cui la webcam dl riconoscimento facciale Windows Hello, il lettore di banda magnetica, il lettore smart card e lo scanner di impronte digitali, per la protezione costante dei dati sensibili. UX10 include inoltre la garanzia ”Bumper to Bumper” di serie, che copre anche i danni accidentali.

Rick Hwang, Presidente della Rugged Business Unit di Getac Technology Corporation, presenta con queste parole il nuovo prodotto: “Il lavoro in settori quali quelli delle utility, della produzione industriale e delle emergenze può essere imprevedibile ed estremamente difficile, quindi l’ultima cosa di cui il personale vuole preoccuparsi è il malfunzionamento dei dispositivi mentre lavora. Il nuovo UX10 è stato realizzato con lo scopo di offrire l’affidabilità, le performance e la fruibilità di cui necessitano gli operatori, consentendo loro di concentrarsi sul lavoro da svolgere in qualsiasi situazione.”

