In Italia c’è un nuovo system integrator: Lantech Longwave

Lantech Solutions e Longwave hanno completato il processo di fusione per incorporazione che ha portato alla nascita del nuovo soggetto giuridico e system integrator: Lantech Longwave.

Un processo partito a maggio 2017 che ha visto protagoniste la Spa Lantech Solutions e la srl Longwave.

Longwave lavora prevalentemente in Emilia Romagna e ha otto filiali in Italia. Lantechè attiva soprattutto su Lombardia e Triveneto.

La nuova realtà è nata il primo gennaio 2019 con il nome di Lantech Longwave S.p.A.

Ha oltre 250 dipendenti e ha chiuso il 2018 con una crescita di fatturato del 12%, superando i 50 milioni di euro.

Nel 2018 il system integrator ha inserito nel team oltre 30 persone e prevede di inserirne altrettante anche per l’anno in corso, con il programma Join Your Talent.

In Italia la nuova realtà conta dieci sedi (Besana in Brianza, Milano, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Padova e Roma)e un’undicesima si trova in Svizzera (Chiasso).

Lantech Longwave fa parte del Gruppo Zucchetti, software house con oltre 4.000 addetti e un fatturato consolidato superiore ai 460 milioni di euro

Il system integrator opera oggi su cinque distinte divisioni: Networking, Collaboration, Datacenter, Security e Performance.

System integrator h24

Il metodo Lantech Longwave è stato pensato con un approccio Customer Centricity, in cui ogni soluzione è progettata sulle esigenze del cliente attraverso uno studio di fattibilità per arrivare a definire la tecnologia più adeguata in termini di performance, affidabilità e sicurezza.

Lantech Longwave ha ingegnerizzato una suite di servizi per il supporto remoto, basata sul concetto di gestione collaborativa dell’infrastruttura ICT.

I servizi Lion sono erogati 24 ore su 24 da specialisti certificati, che offrono un monitoraggio real-time e una gestione continuativa dell’infrastruttura del cliente.