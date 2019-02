Da Synology arrivano due nuovi modelli di Nas, DiskStation DS2419+ e DS1019+, per le aziende e gli ambienti di lavoro.

Il DiskStation DS2419+ è un Nas desktop a 12 vani che l’azienda indica adatto alle piccole e medie imprese.

Il DiskStation DS1019+ è un Nas desktop dal case compatto, a 5 vani, indicato per piccoli uffici e professionisti.

Synology DiskStation DS2419+

Il modello DiskStation DS2419+ offre una soluzione di storage ampio e scalabile, con fino a 12 slot in un singolo dispositivo. Può arrivare a fornire uno spazio di storage equivalente a un server rack 2U. In un form factor che può risultare più appetibile per le piccole e medie imprese che non dispongono di una sala server dedicata. Inoltre, se connesso a un'unità di espansione DX1215, il volume di archiviazione può essere ampliato fino a 336 TB.

Il Synology DiskStation DS2419+ integra una CPU quad-core a 2,1 GHz. Nonché memoria RAM SODIMM DDR4 da 4 GB, che può essere espansa fino a 32 GB. Sempre in tema di espansione, è possibile installare componenti aggiuntive nello slot PCIe 3.0. Ad esempio, oltre alle quattro porte 1GbE integrate, c’è la scheda di rete opzionale che porta il throughput a 1.700 MBps. È disponibile anche la M2D18, una scheda adattatore M.2 SSD NVMe/SATA, per massimizzare le prestazioni IOPS causali.

Il DS2419+ supporta una tecnologia di istantanee avanzate grazie al file system Btrfs. Il Nas funziona con DiskStation Manager, l'intuitivo sistema operativo dei dispositivi Synology Nas.

Synology DiskStation DS1019+

Il sistema operativo DiskStation Manager è alla base del funzionamento anche dell’altro nuovo modello Synology: DiskStation DS1019+. Il Nas ha però, chiaramente, caratteristiche diverse.

In questo caso si tratta di una soluzione di storage dal case compatto, a 5 vani. Indicata per professionisti e piccoli uffici alla ricerca di prestazioni e scalabilità.

Il Synology DiskStation DS1019+ consente di arrivare fino a 70 TB di capacità massima interna. E fino a 140 TB con l’ausilio dell’unità di espansione. Il NAS è equipaggiato con due moduli di memoria di 4 GB, per una capacità totale di 8 GB. È dotato di due slot SSD M.2 integrati e del supporto per la cache SSD NVMe. Come prestazioni, l’azienda dichiara un throughput sequenziale criptato a oltre 225 MB/s in lettura e in scrittura.

Maggiori informazioni sui nuovi Nas sono disponibili sul sito Synology, a questo link.

