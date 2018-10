Arriva la nuova generazione di prodotti Microsoft Surface che include Surface Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Studio 2 e Surface Headphones.

Microsoft Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e Surface Studio 2 sono già disponibili in pre-ordine in alcuni mercati. Tra questi, naturalmente gli Stati Uniti e poi alcuni altri, ma non l’Italia. La disponibilità in ulteriori mercati è attesa per il 2019. Le Surface Headphones saranno disponibili sia negli USA che in UK entro la fine dell’anno. Non è noto al momento quando saranno rilasciate in altri mercati.

Microsoft Surface Pro 6

Sia Surface Pro 6 che Laptop 2 non si distanziano molto dai modelli predecessori, ma vengono migliorati in alcuni elementi. Per entrambi i modelli è disponibile una finitura nuova di zecca, in un sofisticato look nero opaco.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Surface Pro 6 presenta gli ultimi processori quad core Intel Core di 8a generazione. Microsoft parla di un Surface Pro di oltre il 67 percento più veloce rispetto alla precedente generazione.

La maggiore potenzia non arriva, tuttavia, a detrimento della portabilità e della versatilità del prodotto. Anche l’autonomia della batteria, che copre l’intera giornata lavorativa, non subisce contraccolpi.

Surface Pro 6 dispone di un display touch PixelSense da 12,3”. Il 2-in-1 conserva il design leggero e altamente personalizzabile mediante gli accessori disponibili.

Surface Laptop 2

Anche in questo caso si conserva il design leggero, slanciato ed elegante, ma con una performance migliorata. Surface Laptop 2 può infatti sfruttare le prestazioni potenziate dei nuovi processori Intel Quad Core di 8a generazione.

Questo nuovo modello, sottolinea Microsoft, si dimostra l’85% più veloce rispetto all’originale. Il display touch-screen PixelSense è da 13,5”. Anche in questo caso non è stata sacrificata la durata della batteria, dichiarata di 14,5 ore.

Surface Studio 2

Il nuovo modello di desktop è progettato come studio per i creativi che hanno bisogno di elevate prestazioni grafiche e velocità d’elaborazione. E Surface Studio 2 offre un comparto grafico basato sull’architettura Pascal di nuova generazione di Nvidia. La GPU offre una velocità fino al 50% superiore, con le schede Nvidia GeForce GTX 1060 e 1070.

Il display del nuovo Surface Studio è inoltre il 38% più luminoso, con il 22% in più di contrasto.

Il touch-screen supporta 4.096 livelli di pressione, sensibilità all'inclinazione e una migliore latenza. Abbinati, Surface Studio 2 e Surface Pen sono stati progettati per consentire di esprimere la massima creatività. I processori sono Intel Core i7 di 7a generazione.

Surface Headphones

Per completare l’esperienza d’uso dei dispositivi, Microsoft propone anche delle cuffie nella gamma. Surface Headphones offrono 13 livelli di controllo del rumore ambientale. Dispongono inoltre di due microfoni in configurazione beam-forming su ciascun padiglione auricolare, per un totale di otto microfoni.

Ciò aiuta a mettere più a fuoco i suoni che desideriamo catturare, per una migliore qualità della chiamata. È inoltre possibile regolare in modo facile i livelli del volume e della cancellazione del rumore, con controlli on-ear.

Surface Headphones sono ottimizzate per i dispositivi Surface, ma si abbinano a un qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth. Si integrano inoltre con l’assistente virtuale Cortana.

Maggiori informazioni suo nuovi dispositivi Surface sono disponibili sul sito Microsoft.