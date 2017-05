Assieme a Windows 10 S e al computer da 189 dollari realizzato da alcuni partner tecnologici, Microsoft ha presentato Surface Laptop, la propria interpretazione del PC ideale per l’uso con Windows 10 S.

In linea con la nuova strategia rivolta al mondo education, il nuovo portatile viene indirizzato espressamente agli studenti universitari, tuttavia, per dotazione hardware, scelte costruttive e prezzo, il suo potenziale pubblico è decisamente più ampio.

Definito da Microsoft come perfetto equilibrio di portabilità, prestazioni e eleganza, Surface Laptop è progettato per consentire un rapido avvio e un utilizzo veloce.

Per ottenere questo risultato sono stati utilizzati processori Intel Core di settima generazione (i5 e i7) e memorie allo stato solido e tutta l’implementazione tecnologica è stata ottimizzata per l’uso con Windows 10 S. Un progetto così mirato, assicura Micorosoft, permette a Surface Laptop di raggiungere 14,5 ore di autonomia della batteria.

Una minuziosa cura è stata dedicata anche al design. Ogni dettaglio è stato ideato per portare nuove forme e funzioni in un computer. L’esempio più eclatante è la tastiera che è ricoperta da un tessuto Alcantara e presenta un keyset silenzioso e reattivo, un trackpad di grandi dimensioni e un confortevole appoggio mentre si digita.

Il display da 13,5" PixelSense è ottimizzato per le funzioni touch e Ink ed è reso particolarmente resistente da un rivestimento in gorilla. Per quanto riguarda il colore, è possibile scegliere tra quattro colori tono su tono: platino, oro grafite, borgogna e blu cobalto.

Surface Laptop sarà disponibile dal 15 giugno con un costo che parte da 1.169 euro in configurazione con processore Core i5, 4 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione e arriva a 2.549 euro per un laptop dotato di Cpu Core i/, 16 GB di Ram e 512 GB di spazio si archiviazione. Chi fosse interessato all’acquisto può prenotalo già da oggi su Microsoft Store.