Surface Book 2: pronta la nuova generazione di laptop Microsoft

Surface Book 2 è la nuova aggiunta alla famiglia di prodotti Surface di Microsoft, che comprende anche Surface Pro e Surface Laptop. Microsoft presenta il nuovo arrivato come il Surface più potente mai costruito dall’azienda. Con gli ultimi processori Intel Core di ottava generazione e le opzioni con le schede grafiche discrete NVIDIA GeForce GTX 1050 e 1060, il Surface Book 2 è dichiarato come cinque volte più potente del modello originale.

E Microsoft non si limita a confronti “entro le mura domestiche”, ma si spinge oltre, lanciando un plateale guanto di sfida, in maniera diretta e quasi sfrontata, ad Apple e ai suoi portatili, nell’annuncio sul proprio blog. Secondo Microsoft, infatti, il nuovo Surface Book 2 è il doppio più potente dell’ultimo MacBook Pro. Non vengono però menzionate le modalità di confronto né le configurazioni paragonate. E il colosso di Redmond non si ferma qui. Oltre alla potenza, Surface Book 2 supererebbe i portatili della Mela anche in fatto di autonomia: copertura di una giornata intera e fino a 17 ore di riproduzione video. Il 70% di autonomia in più rispetto al MacBook Pro, sempre secondo Microsoft.

In base a tali caratteristiche in termini di potenza e autonomia, il produttore indica i Surface Book 2 come adatti a utenti che cercano le prestazioni di un desktop coniugate alla portabilità di un laptop: ad esempio sviluppatori, gamer, architetti, in applicazioni quali la suite Adobe, Autodesk, i giochi più esigenti. E naturalmente per sfruttare il software della casa, a partire dal Windows 10 Fall Creators Update e dalla suite Office con PowerPoint, Word ed Excel. Surface Book 2 è disponibile nelle versioni da 13” e 15”, con processori Intel Dual-Core e Quad-Core. Come connessioni, offre USB-A, USB-C e un card reader SD. I prezzi dei nuovi Surface Book 2 partono da 1.499 dollari (negli US) e la prima disponibilità sarà per il mercato statunitense, per il mese di novembre. Non ci sono dettagli al momento su prezzi e disponibilità al di fuori del mercato USA.

Sempre nell’ambito dell’ecosistema Windows, Microsoft ha anche annunciato la disponibilità del Fall Creators Update per Windows 10.