Surf The Change Tour, la trasformazione digitale percorre l’Italia

La rivoluzione digitale sta trasformando il nostro modo di vivere e di fare business. La digitalizzazione non è solo web o app, ma riguarda tutta la catena del valore dell’impresa e ogni attività all’interno di uno studio professionale.

La competitività dipende sempre di più dalla capacità di gestire in maniera efficiente conoscenza e informazione, valorizzando le nuove tecnologie.

TeamSystem insieme ai suoi software partner, organizza un tour di eventi in dodici città italiane per approfondire i temi della trasformazione digitale a supporto del business, a cui partecipa attivamente 01net.

«La digitalizzazione offre enormi opportunità: per professionisti ed imprese è fondamentale cavalcare questa onda di cambiamento per tornare a crescere ed essere competitivi. In una trasformazione così importante TeamSystem non può non avere un ruolo guida, verso il mercato e verso i partner - ci ha detto Daniele Lombardo, Marketing e Digital Director di TeamSystem -. Per questo è nato il Surf the Change Tour, una convention itinerante in 12 tappe, con uno sforzo straordinario che coinvolge oltre 100 dei nostri più importanti rivenditori. Incontreremo in ogni angolo del paese quasi 3.000 tra clienti, imprenditori, professionisti, perché vogliamo ascoltare le loro esigenze e fargli toccare con mano le soluzioni digitali per fare il successo del loro business».

Le tappe e i temi della trasformazione digitale italiana

Il Surf The Change Tour parte il 12 ottobre da San Benedetto del Tronto e si conclude il 28 novembre a Padova, percorrendo tutto lo Stivale in dodici tappe. Gli eventi sono realizzati con la collaborazione di partner come Leonardo, Menocarta e Sida Group e hanno come sponsor Aruba e Microsoft.

Si parlerà del perchè diventare un'azienda digitale è oggi una grande opportunità: serve a migliorare le capacità analitiche e decisionali, la relazione con i clienti, i processi operativi e collaborativi, le performance e l’immagine aziendale.

Adempiere alle nuove normative, incrementare la produttività, sviluppare conoscenza e migliorare la comunicazione sono i vantaggi del digitale per lo studio professionale.

La tecnologia digitale permette alle imprese manifatturiere di aumentare la propria efficienza tramite l'interconnessione e la cooperazione delle loro risorse: asset fisici, persone, informazioni. È il percorso di Impresa 4.0. Sono numerose le misure di incentivazione e di sostegno per l'acquisto e l'implementazione di nuove tecnologie, sia per le imprese che per i professionisti. TeamSystem si avvale della collaborazione di esperti per attivare programmi di informazione sui bandi e sui fondi a disposizione e supportare i clienti nelle richieste di finanziamento. L'offerta TeamSystem per lo studio digitale comprende soluzioni per lavorare in modo rapido, produttivo e a norma, strumenti di collaborazione online per fidelizzare i clienti, multicanalità e visibilità on line per rafforzare la reputazione e creare nuove opportunità di business. Ogni elemento dell'offerta TeamSystem risponde ai moderni criteri di utilizzo digitale. L'interfaccia grafica e il design sono orientati ai nuovi dispositivi touch screen, tablet e smartphone. Le soluzioni ALYANTE e LYNFA supportano gli utenti nella gestione di ogni processo, guidandoli passo dopo passo. Per l'analisi degli indicatori e la misurazione delle performance ALYANTE fornisce funzionalità di Business Intelligence con cui sviluppare analisi self service e presentazioni dinamiche dei dati, da integrare stabilmente nei propri processi di business e facilmente fruibili. Per dare ai clienti risposte rapide e puntuali, supportare la rete vendita nell'individuare nuove opportunità, dirimere i conflitti di canale e gestire al meglio anche il post-vendita serve un sistema di Crm: ALYANTE CRM migliora la gestione dei clienti, un elemento che diventa ancora più strategico nell'era digitale e in ambiti di multicanalità. Gestire, archiviare e dematerializzare i documenti, oltre a produrli già in formato elettronico, fa guadagnare spazio e risparmiare enormi quantità di tempo ed energie nella loro gestione. TeamSystem DMS è la soluzione per la gestione di tutti i documenti, configurabile per le esigenze specifiche di aziende e studi professionali e disponibile anche in cloud.