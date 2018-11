Il supporto It si fa con intelligenza artificiale

Una nuova tecnologia sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale e dei modelli continui di machine learning per fornire analisi predittive al supporto IT. Serve a consentire agli amministratori dei sistemi di risolvere proattivamente potenziali problemi prima che si verifichino.

Veritas Technologies ha infatti realizzato Veritas Predictive Insights, una soluzione che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale e di machine learning per un supporto proattivo permanente.

Utilizzando anni di dati crittografati relativi a eventi occorsi a migliaia di appliance Veritas, il motore di intelligenza artificiale e machine learning basato su cloud di Veritas Predictive Insights monitora lo stato del sistema, rileva potenziali problemi e genera soluzioni proattive, prima che possano verificarsi downtime.

Le esigenze aziendali in evoluzione aumentano l’attenzione sull’archiviazione, la gestione, l’accesso e la protezione dei dati. Ma oggi le aziende devono anche portare a termine queste attività, assicurando anche il minor tempo possibile di downtime, evitando manutenzioni straordinarie e garantendo il rispetto degli SLA (Service Level Agreement).

Eventi storici e previsioni

Veritas Predictive Insights elabora milioni di eventi, fornendo agli amministratori IT la possibilità di scremare le notifiche e di concentrarsi sugli avvenimenti realmente significativi.

La soluzione fornisce servizi utili alla pianificazione e alla comprensione degli eventuali problemi, come la manutenzione proattiva, la previsione delle performance e della capacità, così come la verifica sulla conformità alle normative.

I servizi sono guidati dell’intelligenza artificiale e dei modelli continui di machine learning, i quali utilizzano anni di informazioni di sistema raccolti da decine di migliaia di installazioni dei clienti Veritas. In combinazione con il contributo reale del personale di supporto, il motore intelligenza artificiale e di machine learning fornisce intuizioni predittive sull’ambiente di un cliente, offrendo consigli e azioni proattive per migliorarne la gestione.

La funzione Always On di Veritas Predictive Insights consente processi decisionali intelligenti e data-driven, e servizi ottimizzati, garantendo ai clienti un’esperienza di supporto migliorata, veloce, proattiva e arricchita di informazioni sul comportamento del sistema. I clienti delle appliance di Veritas che hanno questa funzione di supporto automatico attivata, possono massimizzare i vantaggi di Veritas Predictive Insights istantaneamente e ottenere un ROI migliorato sulle loro appliance, riducendo i costi associati ai tempi di inattività.

Quando un utente abilita la funzione di supporto automatico su un’appliance Veritas, i dati relativi al suo funzionamento vengono continuamente raccolti ed elaborati dal motore di intelligenza artificiale e di machine learning, generando un System Reliability Score (SRS) per ogni singolo dispositivo. Le informazioni generate, accessibili anche ai clienti, sono visibili in una dashboard e possono essere utilizzate dal personale di Veritas.

Basandosi sul SRS e sull’analisi dei dati che l’hanno generato, i team di supporto e assistenza al cliente possono intraprendere azioni proattive, quali notificare l’installazione di una patch e inviare il personale tecnico o per l’esecuzione on-site di interventi previsti.