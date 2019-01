Sung Taek Lim è il nuovo presidente di Samsung Italia

La nuova struttura di vertice di Samsung Electronics Italia vede Sung Taek Lim come nuovo Presidente della filiale italiana.

A lui riporteranno i responsabili di tutti i business dell’azienda: Carlo Carollo, che rientra in Italia in qualità di responsabile del business Mobile, e per la parte Consumer Electronics, Marco Hannappel, Daniele Grassi, Davide Corte e Dario Guido, rispettivamente responsabili delle divisioni AudioVideo, Home Appliances, IT e Medicale della società.

Sung Taek Lim è in Samsung dal 1990 e ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità a livello HR sia presso il Quartier Generale di Samsung in Corea che presso il South East Asia HQ a Singapore. Inoltre, negli ultimi 2 anni Mr Lim ha lavorato nuovamente in Corea presso la divisione Sales & Marketing TV come responsabile dei Regional PM di CIS & India.

In qualità di Presidente di Samsung Electronics Italia, Sung Taek Lim avrà la responsabilità di tutte le funzioni aziendali a supporto del business, compreso il Corporate Marketing e le funzioni di staff.

Carlo Carollo ha ricoperto importanti posizioni a capo del marketing e delle vendite all’interno di Samsung Italia, e dall’aprile 2018 è stato vice-presidente della Divisione Mobile a livello europeo con responsabilità di gestione degli operatori globali e del portafoglio smartphone, tablet, wearables, soluzioni e servizi per l’Europa. Precedentemente, Carollo ha lavorato in Procter&Gamble, McKinsey e Microsoft, ricoprendo ruoli di vendita, marketing e strategia.

Samsung Electronics Italia informa che Carlo Barlocco ha lasciato l’azienda per perseguire nuove opportunità professionali. Entrato nell'azienda nel 2001, Barlocco ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità all’interno delle strutture commerciali dell’Azienda sino alla sua nomina a Co-President Mobile, avvenuta nel 2016.