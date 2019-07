Strategie di marketing su Instagram: novità e consigli

Instagram è una piattaforma potente e allo stesso tempo accessibile per il business, anche in presenza di un budget limitato.

Milioni di brand, aziende e piccole imprese in tutto il mondo lo utilizzano. La domanda fondamentale è: come si realizza una strategia di marketing efficiente su Instagram? Uno dei trucchi per imparare è osservare le tendenze attuali su questo social network e ad esse ispirarsi.

Depositphotos ha analizzato i principali cambiamenti, che sono avvenuti di recente su questo social network e abbiamo creato una lista di consigli essenziali che ti possono essere utili.

Tendenze sui contenuti di Instagram

Le Stories sono dominanti

Le Stories hanno raggiunto quasi mezzo miliardo di visualizzazioni totali giornaliere. Si prevede che la tendenza crescerà quest'anno. Alcuni marchi sono già sulla strada giusta per sfruttare al meglio questo strumento. Le Stories oggi possono contenere GIF, sondaggi e domande, che rappresentano un nuovo modo efficace d’interagire con i follower.

I suggerimenti di Depositphotos:

Considera le Stories come uno strumento di comunicazione, che abbia uno specifico piano di contenuti. Pubblica per tuoi follower le GIF ed i filtri facciali AR.

Filtri AR: personalizza il tuo brand.

Hai già provato alcuni dei filtri facciali o filtri di Instagram che aggiungono un pizzico di divertimento alle tue foto? Rihanna per esempio ha usato un filtro AR diamante, per avere una maggiore visibilità per il suo evento benefico Diamond Ball.

L'AR dovrebbe diventare una delle principali tendenze nel 2019 e Instagram sta per far partire il suo nuovo servizio integrato per la creazione di filtri AR di brand.

Se sei un marchio famoso, un'agenzia o una grande azienda puoi già rivolgerti direttamente a Instagram per ricevere i tuoi filtri AR. Se sei un'azienda più piccola, puoi usare questo tempo di attesa prima della pubblicazione ufficiale, per trovare idee interessanti su cosa può funzionare al meglio per te. Nel frattempo carica i tuoi le GIF o gli adesivi di Stories con il tuo marchio.

Esperienze di contenuti personalizzati

I contenuti autentici e personali generati dagli utenti, funzionano meglio rispetto ai contenuti generici di marca: specialmente quando si tratta di pubblicità. Probabilmente in diverse occasioni hai premuto il pulsante "unfollow", quando ricevi pubblicità diretta a cui non sei interessato. Per evitare questo, molti brand hanno analizzato cosa potesse suscitare l’interesse dei loro follower: la tendenza attuale è di creare contenuti di nicchia e sempre meno generalizzati. Ti ricorda qualcosa? Guarda la nostra panoramica sul trend visivo “L'Era della Personalizzazione”.

I suggerimenti di Depositphotos:

Usa Instagram per acquisire elementi utili relativi ai tuoi clienti. Chiedi ai tuoi follower le loro esigenze e le loro opinioni. Rivolgiti a un target di nicchia per ottimizzare i risultati.

Nametag personalizzati

A metà del 2018 Instagram ha introdotto il Nametag. Fondamentalmente, si tratta di un codice QR che è possibile personalizzare. Il Nametag è un modo semplice e veloce per attirare i tuoi follower direttamente sul tuo account.

I suggerimenti di Depositphotos per usarlo al meglio:

Crea un nametag significativo per il tuo brand. Aggiorna il tuo nametag periodicamente. Fai corrispondere i nametag con il tuo stile e l’immagine che proponi.

Trend di Instagram: marketing & pubblicità

Shoppable post e link cliccabili

Oltre il 30% di chi fa acquisti preferisce utilizzare i social media per cercare nuovi prodotti: Instagram occupa il secondo posto, dopo Facebook, in queste statistiche.

L'anno scorso Instagram ha permesso di inserire link cliccabili anche sotto i feed e le Stories.

L'enorme successo delle esperienze di acquisto nel 2018, mostra come i brand considerino Instagram un canale di conversioni con un’alta potenzialità.

I suggerimenti di Depositphotos:

Aggiungi Shopify ai tuoi post e non dimenticare di taggare i tuoi prodotti nei feed. Utilizza gli sticker Shoppable nelle tue Storie. Se il tuo account è verificato o ha più di 10.000 follower, utilizza la funzione "swipe up" per indirizzare il traffico e le potenziali vendite sul tuo sito web.

La pubblicità nelle Stories

Le Stories stanno diventando sempre più popolari: non c'è da stupirsi che i marchi le vedano come un nuovo strumento di marketing. Se vuoi iniziare a utilizzare le Instagram Stories per pubblicizzare i tuoi prodotti, quello che devi fare prima di tutto è collegare il tuo account Instagram a Facebook Ads Messenger, e poi scegliere l'opzione "mostra nelle Storie" mentre crei nuovi annunci.

I suggerimenti di Depositphotos:

Pensa alle Instagram Stories come delle fonti di traffico distinte e come una parte separata della vostra strategia di marketing su Instagram.

Controlla gli insight e le statistiche, per scoprire quale tipo di contenuto funziona al meglio.

Trend degli influencer di Instagram

Mentre i prezzi degli influencer più conosciuti continuano ad aumentare, i brand stanno focalizzando la loro attenzione sui cosiddetti micro-influencer, che possiedono account con meno di 100.000 follower e persino sui nano-influencer che possiedono fino a 10.000 follower.

Questo tipo di influencer potrebbe rivelarsi più efficace in termini di conversioni: recenti studi hanno dimostrato che i messaggi di account più piccoli, hanno tassi di coinvolgimento migliori, perché si propongono come un consiglio affidabile da parte di un amico fidato.

Qualche suggerimento di Depositphotos:

Pensa ai micro- e nano-influencer come a degli amici che condividono la loro opinione e i loro consigli con i loro follower.

Cerca di stipulare accordi a lungo termine affinché la tua collaborazione risulti affidabile.

Gli influencer sembrano più naturali e autentici

C'è un altro notevole cambiamento in ambito influencer in Instagram. Vi ricordare i look eleganti e le pose perfette? Ecco, dimenticateli. La nuova tendenza è che gli influencer siano più naturali nel loro modo di presentarsi, mettendo in evidenza la loro vita reale e rinunciando a modificare eccessivamente le loro immagini.

Qualche suggerimento di Depositphotos:

Non è più necessario pubblicare look perfetti. Basta essere autentici!

Meglio puntare a immagini che rappresentino la vita reale.

Altri trend di Instagram nel 2019

L'ascesa dei messaggi diretti

Nel 2018 la messaggistica diretta all'interno della rete di Instagram è notevolmente migliorata, e ora viene vista come una vera alternativa alle altre applicazioni di messaggistica. Gli utenti possono inviare foto, video, condividere feed di post o storie, rispondere e aggiungere reazioni. Instagram Direct può diventare un'applicazione separata come Facebook Messenger.

Il coinvolgimento si sposta dai "like" agli "sticker"

Abbiamo parlato tantissimo delle Instagram Stories. Si dovrebbe menzionare anche l'idea unica degli adesivi su Instagram: non sono solo elementi decorativi, ma sono anche una gamma completa di strumenti interattivi per i marchi e gli account personali. Mentre i normali feed dei post ricevono meno attenzione da parte degli utenti Instagram, i marchi stanno creando le loro GIF, adesivi e filtri per promuoversi.

Qualche suggerimento di Depositphotos:

Puoi creare le tue immagini GIF personalizzate e adesivi di fantasia.

Puoi creare un pacchetto di adesivi collegato all'estetica del tuo marchio.

Maggiore attenzione ai contenuti generati dagli utenti

Alcuni studi dimostrano che i messaggi, inclusi i contenuti generati dagli utenti, acquistano maggiore fiducia e dimostrano tassi di conversione maggiori rispetto alla gestione dei contenuti generati dal brand. Questa è una buona ragione per iniziare a utilizzare questo tipo di contenuti nella tua strategia di marketing su Instagram.

Qualche suggerimento:

Usa i sondaggi e le domande divertenti per coinvolgere maggiormente le persone e incoraggiare le interazioni con il tuo marchio.

Chiedi recensioni oneste e foto personalizzate dei tuoi prodotti.

Crea esperienze offline per i tuoi clienti per scattare foto e pubblicarle.

Coinvolgi

Instagram continua a svilupparsi, ci sono sempre aggiornamenti interessanti e nuove funzionalità da tenere d'occhio. Questi cambiamenti forniscono ai brand più spazio per sperimentare e migliorare il coinvolgimento, utilizzando la piattaforma in modo più efficiente per i propri obiettivi di marketing.

Il 2018 ci ha offerto una varietà di nuove funzionalità e ha trasformato la piattaforma, da semplice social network, in un potente mercato per grandi marchi, piccoli team e tutti gli influencer. Nel 2019 attendiamo con ansia che Instagram ci avvicini a esperienze più autentiche.