Servizi IT, tutte le strade portano al multicloud

Il cloud pubblico sta rapidamente diventando la piattaforma preferita dagli IT leader e dalle loro controparti commerciali.

Secondo Idc, la spesa mondiale per i servizi e le infrastrutture di cloud pubblico dovrebbe raggiungere 160 miliardi di dollari nel 2018, il che rappresenta un aumento del 23% rispetto ai livelli di investimento del 2017.

Eppure, mentre il ritmo del passaggio all'It on-demand continua ad accelerare, i Cio si trovano di fronte a una vasta offerta di fornitori e servizi. Quindi come dovrebbero le organizzazioni gestire questo processo di selezione?

Tre direttrici per scegliere il multicloud

Sfruttare al massimo la gamma di opzioni disponibili. È la soluzione preferita da molte aziende che preferiscono non dipendere da un unico fornitore e diversificare il rischio. Si tratta di una scelta che per alcuni significa anche possedere un maggiore senso di resilienza e un livello di sicurezza più elevato.

Multicloud: rimanere flessibili per soddisfare le nuove esigenze di business. Un buon esempio è quello del servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, utilizza da 24 mesi la fornitura on-demand. Il cloud è un elemento chiave di un più ampio progetto di trasformazione aziendale.

L'organizzazione ha adottato una triplice strategia, in cui le capacità interne sono state rafforzate dal cloud di Aws e dal supporto di una terza parte. Il rapporto del meteo Uk con Amazon non è esclusivo perché i responsabili It devono gestire la fornitura on-demand in linea con le esigenze aziendali. Ciò significa che se lo sviluppo interno è focalizzato su Amazon, altri servizi vanno su Azure e le applicazioni di produttività utilizzano anche la piattaforma Office 365.

Rimanere aperti per dare ai clienti la possibilità di scegliere. I clienti utilizzano una vasta gamma di piattaforme, quindi è difficile prendere un'offerta e dire al cliente che deve lavorare solo con un determinato fornitore. Questo crea un'interessante sfida progettuale per l’azienda che deve adattare prodotto e piattaforma che sta realizzando e pensare a come renderlo disponibile ai clienti. I prodotti devono quindi essere agnostici.