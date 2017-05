Storage professionale per Mac con RDX Overland-Tandberg

L’utility software RDX per ottimizzare lo storage Mac realizzata da Overland-Tandberg è ora disponibile per il download. Nel mondo Windows i dispositivi RDX sono utilizzati per lo storage di backup locale nelle Pmi. Con l’ultima versione dell’utility software pensata per il mondo Mac, Overland-Tandberg punta ai settori della grafica e dei flussi di lavoro ricchi di dati.

La tecnologia RDX unisce portabilità e affidabilità del backup basato su nastro alle velocità e semplicità dei dischi fissi e/o delle unità a stato solido.

Le robuste cartucce RDX sono a prova d’urto, possono sostenere cadute sul pavimento da un metro di altezza, sono protette dalle scariche elettrostatiche e hanno una vita utile per l’archiviazione che supera i dieci anni.

L’utility software RDX per Mac consente ai professionisti creativi in settori come la progettazione grafica, l’editoria elettronica e il broadcasting video di utilizzare una soluzione affidabile per lo storage e l’archiviazione a sostegno dei flussi di lavoro produttivi ricchi di dati.

Inoltre, nei casi in cui lo scambio e il trasporto di dati per gli utenti che utilizzano fornitori di storage cloud possono essere problematici, la tecnologia RDX è un’alternativa elegante, veloce ed efficace.

RDX è una soluzione plug and play che si presenta al Mac come un disco fisso tradizionale e che si integra con lo strumento Time-Machine per il backup e anche con altre applicazioni per la gestione e la protezione dei dati che utilizzano dispositivi a disco.

L’utility RDX per Mac è disponibile per il download con tutti i prodotti RDX di Overland-Tandberg, compresi RDX QuikStor, RDX QuikStation 4 e RDX QuikStation 8.