La nuova soluzione di storage esterna AKiTiO Node Lite with Intel Optane SSD offre caratteristiche tutte votate al massimo delle prestazioni.

Il box si collega al computer mediante connessione Thunderbolt 3, che arriva a velocità di trasferimento fino a 40 Gbps. Nello chassis è integrata l’unità di memoria PCIe NVMe Intel Optane SSD 905P. Questa può raggiungere transfer speed fino a 2600 MB/s.

L’unità SSD Intel Optane 905P da 960 GB è progettata e costruita per rispondere ai carichi di lavoro più esigenti. Alle applicazioni che richiedono dal sistema di storage alte prestazioni di lettura e scrittura. Unite, queste ultime, a una bassa latenza e a una lunga durata.

Questa soluzione di storage è quindi indicata dal produttore per l’utenza professionale e i creatori di contenuti. Ma anche per gli appassionati, gli utenti “enthusiast” come li definisce Intel, e il gaming. Per chiunque, in sostanza, necessiti di una piattaforma di storage che punti sulla performance.

Per quanto riguarda la durata, per l’unità Intel Optane SSD 905P l’azienda dichiara un valore di 10 DWPD (Drive Writes per Day). Secondo AKiTiO, questo valore lo rende l’SSD di classe client dalla durata più alta sul mercato, a oggi.

AKiTiO va a 2600 MB/s

La velocità massima dell’SSD è: fino a 2600 MB/s in sequential read e 2200 MB/s in sequential write. Per ottenere le migliori velocità di trasferimento possibili, il Node Lite dovrebbe essere collegato direttamente al computer. Se sono collegati altri dispositivi al Node Lite, in daisy chain o tramite DisplayPort, la larghezza di banda Thunderbolt 3 viene condivisa. In questo caso le prestazioni dell'SSD vengono ridotte.

Per quanto riguarda lo chassis, il Node Lite with Intel Optane SSD dispone di due porte Thunderbolt 3. La seconda di queste supporta dispositivi Thunderbolt 3 (fino a 5 in daisy-chain), USB 3.1 (10 Gbps) e DisplayPort.

È anche disponibile un connettore DisplayPort dedicato, che semplifica il collegamento di un monitor aggiuntivo per estendere la scrivania. L’output video richiede una connessione Thunderbolt 3 al computer.

Il case è in alluminio con chassis in metallo. Un pannello in acrilico trasparente mostra le luci led colorate presenti sull’SSD.

Il Node Lite with Intel Optane SSD di AKiTiO è compatibile sia con Mac che con Pc.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.