Startup: guida facile alla validazione dell’idea

2 I Lead

La generazione di lead viene generalmente fatta attraverso una landing page con un form di adesione. Esistono molti strumenti per svilupparla, ma se non si è tecnici e si vuole comunque fare da soli è possibile affidarsi a servizi come Leadpages o Unbounce: sono sufficientemente astratti da essere semplici e permettono di confrontare delle pagine alternative per decidere quella di maggior effetto, secondo i rudimenti dell'A/B testing.

Una volta generata la landing page, attraverso i clic sulla chiamata all'azione e la comunicazione dell'indirizzo email gli utenti mostrano interesse per il prodotto o servizio che s'intende lanciare. Se in questa fase non si ottiene un interesse sufficiente, è meglio lasciar perdere l'idea, perché evidentemente non ha raggiunto il pubblico.