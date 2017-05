Le stampanti 3D XYZprinting compatibili con Windows 10 Creators Update

La taiwanese XYZprinting intende abbattere le barriere che ancora ostacolano l’accesso del grande pubblico alle stampanti 3D e per farlo annuncia che le sue soluzioni sono ora totalmente compatibili con il nuovo programma Paint 3D di Windows 10 Creators Update, rilasciato lo scorso aprile.

A prescindere dal software di disegno utilizzato, i modelli 3D devono essere normalmente convertiti nei formati specifici per la stampa 3D (per esempio il formato .STL).

Una fase di conversione durante la quale possono intervenire deformazioni che si riflettono sulla qualità della stampa, potendola compromettere.

Inoltre, i software di disegno grafico professionali risultano essere molto complicati e costituiscono spesso un ostacolo per i neofiti.

L’arrivo di Windows 10 Creators Update e di Paint 3D rendono Windows 10 la piattaforma ideale per tutti i creastivi del 3D.

Una volta creato un modello con Paint 3D, infatti, non sarà necessario convertire il documento per poterlo stampare con le stampanti 3D di XYZprinting: una compatibilità diretta che avvicina ancor più il processo di ideazione alla creazione vera e propria. Andando oltre l’esperienza 2D, gli utilizzatori possono creare e condividere, stampando i propri progetti tridimensionali tramite i servizi online o la stampante 3D.

Per Simon Shen, Presidente di XYZprinting e CEO del Gruppo New Kinpo, «Una delle missioni di XYZprinting è proporre una stampante 3D intuitiva ed accessibile. Per questa ragione progettiamo soluzioni di semplice utilizzo vendute a costi contenuti, affinché la stampa 3D diventi uno strumento a disposizione di chiunque abbia voglia di dare corpo ai propri progetti. Pensiamo che la tecnologia di stampa 3D possa arrivare nelle case di tante famiglie proprio grazie alla compatibilità esistente tra Windows 10 Creators Update e le nostre soluzioni. Consapevoli che ogni nuovo utilizzatore si trasforma in un maker senza limiti alla creatività».

Grace Chou, Sub-business Group Leader di Windows e Surface di Microsoft Taiwan, rinforza il messaggio: «Siamo convinti che ognuno di noi abbia il potenziale per trasformarsi in maker e Windows 10 aiuta i suoi utilizzatori a stimolare e liberare queste energie creative: ciò diviene più che mai possibile con il nuovo Windows 10 Creators Update. La stampa 3D consente di trasformare le idee in oggetti e la Mixed Reality rompe le barriere tra reale e digitale: se applichiamo queste tecnologie al mondo del lavoro e dell’industria, le implicazioni in termini di innovazione e business sono straordinarie».