Per la stampa a colori in ufficio, le aziende desiderano prestazioni elevate e funzionalità avanzate, ma anche meno costi di gestione.

La nuova gamma Brother X Series di stampanti e multifunzione inkjet formato A3 è pensata proprio per questo.

Il produttore ha inserito nella gamma tutte le caratteristiche richieste dagli ambienti professionali più esigenti. Velocità di stampa elevata, ricche opzioni di connettività, doppio cassetto della carta da 250 fogli ciascuno. A tali proprietà prestazionali si abbinano bassi consumi energetici e costi di gestione ridotti, grazie alle nuove cartucce XL.

Le cartucce extra-large

Queste nuove cartucce XL opzionali sono progettate appositamente per la nuova gamma. Offrono una durata di fino 6.000 pagine in monocromatico e fino a 5.000 pagine a colori. Le cartucce incluse nella confezione consentono invece di stampare fino a 3.000 pagine in monocromatico e fino a 1.500 pagine a colori.

Le nuove macchine presentano la stampa della prima pagina in meno di 6 secondi. Le prestazioni non vanno a detrimento della qualità delle immagini. La tecnologia a getto di inchiostro Brother offre colori brillanti che durano nel tempo senza sbiadirsi. E la possibilità del grande impatto visivo assicurato dalle dimensioni del formato A3.

A corredo, c’è un ventaglio di funzionalità che rendono più produttiva e sicura la stampa a colori in ufficio. Connettività di rete cablata e Wi-Fi, display touchscreen, linguaggi e protocolli criptati, PIN e card NFC di sicurezza.

I modelli della nuova gamma Brother X Series

La gamma Brother X Series include la stampante monofunzione HL-J6000DW e due stampanti multifunzione, MFC-J5945DW e MFC-J6945DW.

Su tutti i modelli la stampa a colori in formato A3 è di serie. Per chi ha necessità di un modello all-in-one, ci sono i multifunzione 4-in-1. Questi sono i modelli MFC-J6945DW e MFC-J5945DW, dotati di scanner, copiatore e fax.

Maggiori informazioni sulla nuova gamma inkjet A3 di Brother sono disponibili a questo indirizzo.

Scanner desktop intelligente Brother ADS-1700W

Per chi ha invece necessità di uno scanner desktop nel proprio ambiente di lavoro, Brother propone il modello ADS-1700W. Il produttore lo definisce scanner desktop compatto intelligente, per la gestione smart dell’archiviazione digitale.

Lo scanner ADS-1700W è poco più largo di un foglio di carta A4, consentendo di preservare prezioso spazio sulla scrivania. Offre inoltre funzioni che aiutano nella digitalizzazione dei documenti in ufficio, grazie alle scorciatoie di scelta rapida.

I documenti vengono automaticamente scansionati non appena sono inseriti nello scanner ADS-1700W. Inoltre, le destinazioni di scansione utilizzate di frequente possono essere configurate come scorciatoie One Touch sullo schermo touchscreen.

La disponibilità in Italia del nuovo scanner ADS-1700W è prevista per dicembre 2018.

Maggiori informazioni sugli scanner Brother sono disponibili a questo indirizzo.