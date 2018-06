Stampa 3D, crescono i sistemi industriali e professionali

Wohlers Associates ha pubblicato l'ultimo rapporto annuale sullo stato del settore della stampa 3D. Secondo i dati della società c’è stato un aumento significativo nella produzione di sistemi di additive manufacturing, con una crescita del 21% rispetto all'anno precedente, per un totale di 7,3 miliardi di dollari, frutto anche di una particolare attenzione alla stampa 3D su metallo.

Nel 2016 erano stati venduti circa 983 sistemi di produzione additiva metallici. Nel 2017, questo numero è salito dell'80% a 1.768. Questo, fa notare l'analista, è di gran lunga il più grande aumento dal 2000.

Wohlers Associates parla infatti di un "impressionante" aumento delle installazioni di sistemi di produzione additiva metallici.

Una crescita che accompagna il miglioramento del monitoraggio dei processi e delle misure di garanzia della qualità nella stampa 3D su metallo, ma contestualmente avverte che "c'è ancora molto da fare".

La crescita non riguarda solamente le macchine. Il rapporto afferma che lo scorso anno 135 aziende in tutto il mondo producevano e vendevano sistemi di additive manufacturing di livello industriale, rispetto alle 97 nel 2016.

Nuovi produttori di sistemi stanno entrando nel mercato a un ritmo vertiginoso mentre rilasciano macchine con piattaforme di materiale aperte, velocità di stampa più elevate e prezzi più bassi.

Il nuovo rapporto Wohlers stima anche che il numero di stamptanti desktop vendute sia quasi doppio rispetto a quelle venduti nel 2015.

In poco più di due anni, si ritiene che siano state vendute 528.952 stampanti (o sistemi) desktop 3D.

Wohlers stima che i ricavi del segmento desktop siano stati di gran lunga superiori a 500 milioni di dollari nel 2017.

La stima totale del settore di 7,336 miliardi dollari, esclude perchè non censibili gli investimenti fatti internamente di grandi aziende (come Airbus, Adidas, Ford, Toyota) e di centinaia di altre aziende, che stanno investendo in ricerca e sviluppo in fatto di additive manufacturing.