Gli speakerphone e gli altoparlanti portatili molto compatti non servono solamente per ascoltare la musica, ma hanno anche un utile impiego professionale.

Anzi, se vogliamo è proprio quello professionare a configurarsi come ambito d’utilizzo più proficuo. L’esperienza d’ascolto di musica da speaker così compatti, infatti, non è necessariamente gratificante.

I nuovi speakerphone Plantronics sono invece progettati per offrire un'esperienza audio professionale durante conference call, da qualsiasi stanza o postazione remota. I nuovi modelli Calisto 3200 e Calisto 5200 presentano un audio a 360 gradi in un dispositivo compatto. I due prodotti condividono un design plug-and-play semplice da usare per singoli professionisti o team di colleghi.

Entrambi i modelli Calisto integrano microfoni a 360 gradi che trasmettono conversazioni con audio di alta qualità e chiarezza vocale.

Questi speakerphone sono inoltre intuitivi da utilizzare, attraverso semplici comandi tattili e indicatori visivi. Tali controlli sono abbinati a istruzioni vocali e avvisi che possono fornire un feedback immediato sullo stato della chiamata.

I nuovi speakerphone Plantronics

Calisto 3200 può essere collegato via Usb a Pc, Mac e tablet. Calisto 5200, invece, è compatibile anche con i dispositivi mobile attraverso il jack da 3,5 mm.

Quando non è connesso allo smartphone, Calisto 5200 si spegne automaticamente, consentendo di estendere l’autonomia della batteria. Questo modello offre fino a 30 ore di autonomia di ascolto con una sola ricarica.

Entrambi i dispositivi sono disponibili nelle versioni Usb-A e Usb-C. Sono dotati di cavi di collegamento e di una custodia da viaggio per essere trasportati comodamente e con facilità.

Calisto 3200 e Calisto 5200 sono compatibili con Plantronics Manager Pro, la soluzione cloud Plantronics ideata per i professionisti IT.

Questo software consente ai manager IT di accedere e gestire i dispositivi audio da una postazione centrale. Nonché di poter agire con interventi mirati per assicurare una performance audio nitida e una comunicazione senza interruzioni. Plantronics Manager Pro è venduto separatamente.

Il modello Calisto 3200 costa 106,64 euro + Iva, mentre Calisto 5200 costa 159,96 euro + Iva. I nuovi speakerphone sono disponibili in Italia presso i distributori Plantronics e Polycom autorizzati.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Plantronics a questo link.